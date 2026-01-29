Высший судебный совет объявил конкурс на 46 вакансий судей

— К участию в конкурсе допускаются граждане, соответствующие требованиям, установленным Конституционным законом Республики Казахстан «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан». Претенденты, желающие принять участие должны представить документы до 12 февраля 2026 года включительно, по адресу: город Астана, проспект Мәңгілік Ел 8, Дом министерств, подъезд № 1В. Перечень необходимых документов для участия в конкурсе размещен на официальном интернет-ресурсе Высшего судебного совета, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что работа Высшего судебного совета строится на принципах открытости, объективности и прозрачности. Требования к кандидатам ориентированы на отбор профессионально подготовленных, компетентных и обладающих безупречной деловой репутацией судей.

— Отбор кандидатов осуществляется на основе чётких и объективных критериев с применением современных HR-инструментов. Все этапы конкурса сопровождаются проверками уполномоченных органов, а его итоги публикуются в открытом доступе, — добавили в Высшем судебном совете.

Также поясняется, что реализуемые подходы сформировали качественно новую кадровую модель, при которой отбор судей стал регулярным и предсказуемым, а конкурсные процедуры — системными и прозрачными.

Ранее были внесены изменения в полномочия Высшего судебного совета Казахстана.