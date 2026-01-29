РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:36, 29 Январь 2026 | GMT +5

    Высший судебный совет объявил конкурс на 46 вакансий судей

    Высший судебный совет объявил конкурс на 46 вакансий судей районных и приравненных к ним судов, передает агентство Kazinform.

    с
    Фото: freepik.com

    — К участию в конкурсе допускаются граждане, соответствующие требованиям, установленным Конституционным законом Республики Казахстан «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан». Претенденты, желающие принять участие должны представить документы до 12 февраля 2026 года включительно, по адресу: город Астана, проспект Мәңгілік Ел 8, Дом министерств, подъезд № 1В. Перечень необходимых документов для участия в конкурсе размещен на официальном интернет-ресурсе Высшего судебного совета, — говорится в сообщении.

    В ведомстве отметили, что работа Высшего судебного совета строится на принципах открытости, объективности и прозрачности. Требования к кандидатам ориентированы на отбор профессионально подготовленных, компетентных и обладающих безупречной деловой репутацией судей.

    — Отбор кандидатов осуществляется на основе чётких и объективных критериев с применением современных HR-инструментов. Все этапы конкурса сопровождаются проверками уполномоченных органов, а его итоги публикуются в открытом доступе, — добавили в Высшем судебном совете.

    Также поясняется, что реализуемые подходы сформировали качественно новую кадровую модель, при которой отбор судей стал регулярным и предсказуемым, а конкурсные процедуры — системными и прозрачными.

    Ранее были внесены изменения в полномочия Высшего судебного совета Казахстана.

    Теги:
    Работа Конкурс Суды
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Сейчас читают