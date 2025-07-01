Внесены изменения в полномочия Высшего судебного совета Казахстана

Документ уточняет две основные функции совета:

организация проведения Советом конкурсного отбора на занятие вакантной должности судьи районного и приравненного к нему суда, председателя судебной коллегии, судьи областного и приравненного к нему суда, судьи кассационного суда, судьи Верховного суда;

предварительное рассмотрение документов лиц, участвующих в конкурсе на занятие вакантной должности судьи районного суда, председателя судебной коллегии, судьи областного суда, судьи кассационного суда, судьи Верховного суда, на предмет их соответствия предъявляемым требованиям.

Также уточняется, что подготовка аналитических и иных материалов по организационно-кадровым и другим вопросам, выносимым на рассмотрение Совета, в том числе по рассмотрению Советом:

представлений председателя Верховного суда в отношении кандидатур на вакантные должности председателей областных судов, председателей кассационных судов, председателей судебных коллегий Верховного суда;

вопросов формирования кадрового резерва на должности председателя районного суда, председателя, председателей судебных коллегий и судьи областного суда, председателя и судьи кассационного суда, председателей судебных коллегий и судьи Верховного суда.

Указ вступает в силу с 30 июня 2025 года.

Напомним, с 1 июля в Казахстане начали работу кассационные суды.