В Казахстане обновят правила наземного обслуживания в аэропортах
Министерство транспорта РК разработало проект приказа о внесении изменений в действующие правила наземного обслуживания в аэропортах. Цель изменений — упростить регулирование и привести его в соответствие с международной практикой, передает агентство Kazinform.
Среди ключевых новшеств:
- отмена обязательного конкурса в случаях, когда поставщик услуг наземного обслуживания оказывает такие услуги исключительно авиакомпаниям, с которыми он находится в аффилированных отношениях;
- Снижение административных барьеров для авиакомпаний, желающих участвовать в оказании наземных услуг, несмотря на то, что такие компании уже обладают необходимыми ресурсами, опытом и мотивацией для обеспечения высокого качества обслуживания.
Проект также предусматривает исключение некоторых услуг из действия правил. Это позволит адаптировать регулирование к международным стандартам, привлекать стратегических инвесторов, обеспечивать устойчивую реализацию инфраструктурных проектов и высокий уровень авиационной безопасности.
Что изменится:
- Для аэропортов: рост инвестиционной привлекательности, снижение бюрократии и повышение конкурентоспособности.
- Для бизнеса: прозрачные условия работы, долгосрочные контракты и стимулы для капитальных вложений.
- Для государства: гармонизация с международными стандартами.
- Для пассажиров: улучшение качества обслуживания.
Как отмечается, проект призван создать современную и гибкую систему регулирования, которая позволит аэропортам Казахстана укрепить позиции на международной арене и развивать инфраструктуру с учетом мировых стандартов.
Обсуждение документа продлится до 29 января.
