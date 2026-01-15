РУ
телерадиокомплекс президента РК
    13:51, 15 Январь 2026 | GMT +5

    В Казахстане обновят правила наземного обслуживания в аэропортах

    Министерство транспорта РК разработало проект приказа о внесении изменений в действующие правила наземного обслуживания в аэропортах. Цель изменений — упростить регулирование и привести его в соответствие с международной практикой, передает агентство Kazinform.

    Инфраструктура и сервис: что обновили для пассажиров и авиакомпаний в аэропорту Астаны
    Фото: аэропорт Астаны

    Среди ключевых новшеств:

    • отмена обязательного конкурса в случаях, когда поставщик услуг наземного обслуживания оказывает такие услуги исключительно авиакомпаниям, с которыми он находится в аффилированных отношениях;
    • Снижение административных барьеров для авиакомпаний, желающих участвовать в оказании наземных услуг, несмотря на то, что такие компании уже обладают необходимыми ресурсами, опытом и мотивацией для обеспечения высокого качества обслуживания.

    Проект также предусматривает исключение некоторых услуг из действия правил. Это позволит адаптировать регулирование к международным стандартам, привлекать стратегических инвесторов, обеспечивать устойчивую реализацию инфраструктурных проектов и высокий уровень авиационной безопасности.

    Что изменится:

    • Для аэропортов: рост инвестиционной привлекательности, снижение бюрократии и повышение конкурентоспособности.
    • Для бизнеса: прозрачные условия работы, долгосрочные контракты и стимулы для капитальных вложений.
    • Для государства: гармонизация с международными стандартами.
    • Для пассажиров: улучшение качества обслуживания.

    Как отмечается, проект призван создать современную и гибкую систему регулирования, которая позволит аэропортам Казахстана укрепить позиции на международной арене и развивать инфраструктуру с учетом мировых стандартов.

    Обсуждение документа продлится до 29 января.

    Какие новые аэропорты и рейсы появятся в Казахстане — читайте в нашем материале.

    Теги:
    НПА Казахстан Минтранспорта РК Аэропорт
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
