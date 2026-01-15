В Казахстане обновят правила наземного обслуживания в аэропортах

Среди ключевых новшеств:

отмена обязательного конкурса в случаях, когда поставщик услуг наземного обслуживания оказывает такие услуги исключительно авиакомпаниям, с которыми он находится в аффилированных отношениях;

Снижение административных барьеров для авиакомпаний, желающих участвовать в оказании наземных услуг, несмотря на то, что такие компании уже обладают необходимыми ресурсами, опытом и мотивацией для обеспечения высокого качества обслуживания.

Проект также предусматривает исключение некоторых услуг из действия правил. Это позволит адаптировать регулирование к международным стандартам, привлекать стратегических инвесторов, обеспечивать устойчивую реализацию инфраструктурных проектов и высокий уровень авиационной безопасности.

Что изменится:

Для аэропортов: рост инвестиционной привлекательности, снижение бюрократии и повышение конкурентоспособности.

Для бизнеса: прозрачные условия работы, долгосрочные контракты и стимулы для капитальных вложений.

Для государства: гармонизация с международными стандартами.

Для пассажиров: улучшение качества обслуживания.

Как отмечается, проект призван создать современную и гибкую систему регулирования, которая позволит аэропортам Казахстана укрепить позиции на международной арене и развивать инфраструктуру с учетом мировых стандартов.

Обсуждение документа продлится до 29 января.

