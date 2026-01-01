Какие новые аэропорты и рейсы появятся в Казахстане

По ее словам, запланирована реализация комплекса инфраструктурных проектов в крупнейших авиаузлах страны. В частности:

строительство вторых взлетно-посадочных полос в аэропортах Астаны и Шымкента, будет

реконструкция терминала внутренних рейсов аэропорта Алматы,

капитальный ремонт перрона аэропорта Актау.

Одновременно реализуются региональные проекты, включая:

строительство нового терминала аэропорта Атырау,

реконструкцию аэродрома Павлодара,

завершение строительства аэропортов в курортных зонах Катон-Карагай, Зайсан и Кендерли,

восстановление аэропорта Аркалык.

В рамках модернизации инфраструктуры будет обновлена система хранения и заправки авиационного топлива Jet A-1 в аэропортах, что, по словам Салтанат Томпиевой, позволит повысить надежность топливного обеспечения и обслуживания авиаперевозчиков.

— Кроме того, до конца 2026 года авиакомпаниями планируется приобретение девять новых самолетов, что позволит увеличить общий парк до порядка 118 единиц и расширит провозную емкость воздушных авиаперевозок. В целях обеспечения транспортной доступности регионов и развития туризма будет продолжена программа субсидирования по 23 социально значимым авиамаршрутам, — пояснила Салтанат Томпиева.

Вместе с тем, в 2026 году будет продолжена работа по развитию международного авиасообщения. Планируется возобновление и открытие новых международных авиамаршрутов, а также увеличение частоты рейсов по действующим направлениям.

Предусматривается расширение маршрутной сети в страны Центральной Азии и СНГ, а также в государства Ближнего Востока, Европы и Азии, в том числе по направлениям в Вену, Токио, Рим, Абу-Даби, Эр-Рияд, Даммам, Ларнака, Амман, Сиань, Шанхай, Урумчи, Кашгар, Варшаву и другим направлениям.

Продолжится реформирование системы подготовки кадров для отрасли, проработка создания нового авиационного учебного центра, а также внедрения цифровых решений в гражданской авиации, автоматизации систем паспортного контроля, системы e-Freight и других.

Также в 2026 году будет завершена разработка Мастер-плана гражданской авиации совместно с ICAO по стратегии развития отрасли до 2050 года.

— В целом обозначенные задачи носят комплексный и системный характер и направлены на решение как текущих инфраструктурных и регуляторных вопросов, так и на формирование устойчивых условий для долгосрочного развития отрасли. Их реализация позволит повысить качество и доступность авиаперевозок, укрепить безопасность полетов и усилить роль Казахстана в региональной и международной авиационной системе, — заключила председатель КГА.

Напомним, за год на рынок Казахстана вышли новые авиакомпании, а также было запущено более 35 новых маршрутов, в том числе прямые рейсы в Шанхай, Гуанчжоу и Мюнхен.