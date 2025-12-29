В Казахстане обновили правила защиты персональных данных

Приказ вступает в силу с 6 января 2026 года.

Документ корректирует приказ от 12 июня 2023 года, которым были утверждены правила обеспечения безопасности персональных данных при их обработке собственниками, операторами и третьими лицами. Изменения приняты в рамках обновленного законодательства о персональных данных и с учетом новых полномочий Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития.

В новой редакции уточняется, что правила определяют порядок защиты персональных данных при их обработке и распространяются на собственников баз данных, операторов и третьих лиц.

Отдельный акцент сделан на работе с персональными данными ограниченного доступа. Теперь собственники и операторы обязаны четко определять цели их обработки, порядок доступа, распространения и блокирования данных по запросу самого субъекта.

Также расширен перечень мер информационной безопасности. В частности, предусматривается:

определение круга лиц, имеющих доступ к данным ограниченного доступа;

обязательное уведомление уполномоченного органа об инцидентах информационной безопасности и незаконном доступе;

установка и регулярное обновление средств защиты информации и программного обеспечения;

ведение журналов событий баз данных и действий пользователей;

контроль целостности персональных данных;

передача данных только по защищенным каналам связи или с использованием шифрования и при наличии согласия субъекта, если иное не предусмотрено законом;

применение криптографической защиты для хранения данных;

использование средств идентификации и аутентификации пользователей, включая биометрическую — для баз данных, содержащих более 100 тысяч записей.

