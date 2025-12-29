РУ
телерадиокомплекс президента РК
    16:38, 29 Декабрь 2025 | GMT +5

    В Казахстане обновили правила защиты персональных данных

    Внесены изменения в правила защиты персональных данных в Казахстане. Соответствующий приказ подписал заместитель Премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития, передает агентство Kazinform. 

    Кибербезопасность, утечка данных. персональные данные
    Фото: freepik

    Приказ вступает в силу с 6 января 2026 года.

    Документ корректирует приказ от 12 июня 2023 года, которым были утверждены правила обеспечения безопасности персональных данных при их обработке собственниками, операторами и третьими лицами. Изменения приняты в рамках обновленного законодательства о персональных данных и с учетом новых полномочий Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития.

    В новой редакции уточняется, что правила определяют порядок защиты персональных данных при их обработке и распространяются на собственников баз данных, операторов и третьих лиц.

    Отдельный акцент сделан на работе с персональными данными ограниченного доступа. Теперь собственники и операторы обязаны четко определять цели их обработки, порядок доступа, распространения и блокирования данных по запросу самого субъекта.

    Также расширен перечень мер информационной безопасности. В частности, предусматривается:

    • определение круга лиц, имеющих доступ к данным ограниченного доступа;
    • обязательное уведомление уполномоченного органа об инцидентах информационной безопасности и незаконном доступе;
    • установка и регулярное обновление средств защиты информации и программного обеспечения;
    • ведение журналов событий баз данных и действий пользователей;
    • контроль целостности персональных данных;
    • передача данных только по защищенным каналам связи или с использованием шифрования и при наличии согласия субъекта, если иное не предусмотрено законом;
    • применение криптографической защиты для хранения данных;
    • использование средств идентификации и аутентификации пользователей, включая биометрическую — для баз данных, содержащих более 100 тысяч записей.

    Ранее мы рассказывали, как казахстанцам проверить утечку персональных данных. 

    Теги:
    Министерство по искусственному интеллекту Казахстан Искусственный интеллект Безопасность Утечка данных Кибербезопасность
    Махаббат Сыздыкова
    Махаббат Сыздыкова
    Автор
