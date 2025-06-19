РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:13, 18 Июнь 2025 | GMT +5

    Как казахстанцам проверить утечку персональных данных

    В eGov Mobile доступен сервис — Nomad Guard, который помогает проверить безопасность персональных данных, передает агентство Kazinform со ссылкой на электронное правительство Казахстана.

    Как казахстанцам проверить утечку персональных данных
    Фото: egov.kz

    С помощью сервиса можно:

    • узнать, были ли утечки с сайтов, которыми вы пользуетесь;
    • проверить подозрительные ссылки на наличие угроз;
    • получить список утекших данных (если такие есть);
    • сообщить о случаях мошенничества.

    Напомним, из-за масштабной утечки персональных данных казахстанцев в открытом доступе оказалось около 16 миллионов записей.

    Позже в Минцифры сообщили, что совместно с соответствующими правоохранительными и специальными органами проводится всесторонняя проверка.

    Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев также прокомментировал масштабную утечку персональных данных казахстанцев.

    А Минюст ответил, нужно ли казахстанцам перевыпускать ИИН после утечки данных.

    Теги:
    E - Правительство, E - услуги Утечка данных Кибербезопасность
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
    Сейчас читают