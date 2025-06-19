18:13, 18 Июнь 2025 | GMT +5
Как казахстанцам проверить утечку персональных данных
В eGov Mobile доступен сервис — Nomad Guard, который помогает проверить безопасность персональных данных, передает агентство Kazinform со ссылкой на электронное правительство Казахстана.
С помощью сервиса можно:
- узнать, были ли утечки с сайтов, которыми вы пользуетесь;
- проверить подозрительные ссылки на наличие угроз;
- получить список утекших данных (если такие есть);
- сообщить о случаях мошенничества.
Напомним, из-за масштабной утечки персональных данных казахстанцев в открытом доступе оказалось около 16 миллионов записей.
Позже в Минцифры сообщили, что совместно с соответствующими правоохранительными и специальными органами проводится всесторонняя проверка.
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев также прокомментировал масштабную утечку персональных данных казахстанцев.
А Минюст ответил, нужно ли казахстанцам перевыпускать ИИН после утечки данных.