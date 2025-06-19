Как казахстанцам проверить утечку персональных данных

С помощью сервиса можно:

узнать, были ли утечки с сайтов, которыми вы пользуетесь;

проверить подозрительные ссылки на наличие угроз;

получить список утекших данных (если такие есть);

сообщить о случаях мошенничества.

Напомним, из-за масштабной утечки персональных данных казахстанцев в открытом доступе оказалось около 16 миллионов записей.

Позже в Минцифры сообщили, что совместно с соответствующими правоохранительными и специальными органами проводится всесторонняя проверка.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев также прокомментировал масштабную утечку персональных данных казахстанцев.

А Минюст ответил, нужно ли казахстанцам перевыпускать ИИН после утечки данных.