Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК опроверг информацию, распространяемую в мессенджерах, о том, что инфекционные больницы переполнены больными ковидом, передает агентство Kazinform.

По данным комитета, с начала 2024 года в стране зарегистрировано 1 356 случаев Covid-19. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года заболеваемость снижена в 8 раз.

Всего развернуто — 6 285 инфекционных коек, занятость из которых по ковиду составляет — 0,1%. Летальных исходов нет.

Минздрав заявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией находится под контролем.

Для дачи правовой оценки действиям лиц, распространяющих недостоверную информацию, материалы переданы в правоохранительные органы.

Напомним, в Северо-Казахстанской области ситуация с заболеваемостью COVID-19 остается стабильной. По сравнению с прошлым годом, ниже в 6,5 раза.

В Министерстве здравоохранения Казахстана рассказали, что пока в стране вакцинация от коронавируса не проводится, но они готовы рассмотреть этот вопрос в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

Мониторинг Минздрава показывает, что в настоящее время в стране наблюдается циркуляция респираторных вирусов, в том числе КВИ.

Как сегодня работают быстровозводимые модульные больницы и инфекционные центры, построенные во время пандемии COVID-19, рассказали в ответе на официальный запрос корреспондента агентства Kazinform в Министерстве здравоохранения РК.