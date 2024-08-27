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    18:15, 26 Август 2024 | GMT +6

    В Казахстане инфекционные больницы переполнены больными ковидом — фейк

    больница
    Фото: freepik.com

    Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК опроверг информацию, распространяемую в мессенджерах, о том, что инфекционные больницы переполнены больными ковидом, передает агентство Kazinform.

    По данным комитета, с начала 2024 года в стране зарегистрировано 1 356 случаев Covid-19. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года заболеваемость снижена в 8 раз.

    Всего развернуто — 6 285 инфекционных коек, занятость из которых по ковиду составляет — 0,1%. Летальных исходов нет.

    Минздрав заявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией находится под контролем.

    Для дачи правовой оценки действиям лиц, распространяющих недостоверную информацию, материалы переданы в правоохранительные органы.

    Напомним, в Северо-Казахстанской области ситуация с заболеваемостью COVID-19 остается стабильной. По сравнению с прошлым годом, ниже в 6,5 раза.

    В Министерстве здравоохранения Казахстана рассказали, что пока в стране вакцинация от коронавируса не проводится, но они готовы рассмотреть этот вопрос в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

    Мониторинг Минздрава показывает, что в настоящее время в стране наблюдается циркуляция респираторных вирусов, в том числе КВИ.

    Как сегодня работают быстровозводимые модульные больницы и инфекционные центры, построенные во время пандемии COVID-19, рассказали в ответе на официальный запрос корреспондента агентства Kazinform в Министерстве здравоохранения РК.

    Теги:
    Здравоохранение Эпидситуация Казахстан Соцсети Фейки Медицина Комментарий Ковид Статистика Минздрав РК
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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