Пандемия COVID-19: что стало с быстровозводимыми модульными больницами в Казахстане

Как сегодня работают быстровозводимые модульные больницы и инфекционные центры, построенные во время пандемии COVID-19, рассказали в ответе на официальный запрос корреспондента агентства Kazinform в Министерстве здравоохранения РК.

В марте 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавирусной инфекции. Правительство РК приняло решение о необходимости оперативного возведения новых медучреждений для расширения резервных мощностей системы здравоохранения и оказания оперативной помощи больным COVID-19. Для этого в крупнейших городах Казахстана построили 16 модульных больниц.

Больницы и центры оборудовали современными КТ-, рентген-, УЗИ-аппаратами, мощной лабораторией и многим другим. Ранее сообщали о том, что срок эксплуатации самой мощной быстровозводимой модульной больницы на 300 мест в Алматы достигает 50 лет.

В целом, в Алматы построили два медицинских учреждения, и по одному в городах Астана, Кокшетау, Атырау, Кульсары, Талдыкорган, Уральск, Костанай, Кызылорда, Актау, Павлодар, Петропавловск, Жезказган, Туркестан и Шымкент.

Сегодня, когда коронавирус не представляет такую опасность, столько мест в инфекционных отделениях не нужно, поэтому большинство быстровозводимых модульных больниц и центров передали городским медицинским учреждениям. В ответе Министерства здравоохранения РК на запрос корреспондента агентства Kazinform пояснили, что из 16 больниц только 2 больницы в Атырау и Кульсары временно закрыты.

В Кокшетау больница перепрофилирована в 42 инфекционные и 46 паллиативные койки и называется Центр инфекционных заболевании ГКП на ПХВ «Кокшетауская многопрофильная городская больница».

В Талдыкоргане больница функционирует как областная инфекционная.

В Уральске больница перепрофилирована в 100 инфекционных коек для пациентов с корью, 50 – реабилитационных коек для пациентов с бронхолегочными заболеваниями, 30 карантинных коек – на период ЧС и свернуто – 20 коек.

Модульный комплекс для размещения инфекционной больницы в Костанае передан на временное пользование КГП «Костанайская областная детская больница». Работает на полную мощность.

Быстровозводимая модульная больница в Кызылорде передана на баланс КГП на ПХВ «Кызылординский областной онкологический центр». Мощность центра повысили до 205 коек.

Быстровозводимая модульная больница в Актау на стадии передачи на баланс ГКП на ПХВ «Мангистауская областная многопрофильная больница».

Модульная больница в Павлодаре действует как инфекционное отделение КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница им. Г.Султанова».

Модульная больница КГП на ПХВ «Областной центр фтизиопульмонологии» в Петропавловске передана на баланс КГП на ПХВ «Первая городская больница» и КГП на ПХВ «Многопрофильная детская областная больница». Работает в полную мощность.

Быстровозводимая модульная инфекционная больница на 200 коек в Туркестане перепрофилирована в городскую больницу.

Больница в Жезказгане, которая относится к КГП на ПХВ «Областная многопрофильная больница города Жезказган», функционирует как инфекционный центр на 35 коек, кожно-венерологическое отделение на 15 койек и педиатрическое отделение на 33 койки.

Две быстровозводимые модульные инфекционные больницы в Алматы, мощностью 280 и 300, находятся на балансе КГП на ПХВ «ДГКИБ» УОЗ Алматы. Работают на полную мощность.

Городской инфекционный центр в Астане передан на баланс в ГКП на ПХВ «Многопрофильный медицинский центр» акимата города Астаны и работает в режиме паллиативного отделения.

Модульный инфекционный центр «Асар» в Шымкенте перепрофилирован и передан на баланс ГКП на ПХВ «Городская детская клиническая больница». Там развернуты соматические койки для детей.