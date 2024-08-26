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    12:33, 26 Август 2024 | GMT +6

    Минздрав РК готов закупать вакцины от коронавируса, если увеличится количество больных

    коронавирус
    Фото: Kazinform

    В Министерстве здравоохранения Казахстана рассказали, что пока в стране вакцинация от коронавируса не проводится, но они готовы рассмотреть этот вопрос в случае ухудшения эпидемиологической ситуации. С коронавирусной инфекцией в Казахстане зарегистрированы 1 290 человек, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Из них только с начала августа 2024 года заболели 27 человек: 13 — в Астане, по 5 — в Алматы и Мангистауской области и еще один — в Акмолинской области. Еще три случая КВИ, но уже с пневмонией, пришлись на Астану, Акмолинскую и Костанайскую области. Все пациенты — старше 18 лет. Летальных случаев нет.

    Однако такие темпы в Минздраве считают стабильными, а потому пока не спешат с  вакцинацией — казахстанцы уже сформировали коллективный иммунитет и отсутствует спрос на саму вакцину. Однако готовы принять меры в случае пессимистичного сценария.

    — В случае ухудшения эпидемиологической ситуации по КВИ Министерством будет рассматриваться вопрос приобретения вакцины для иммунизации населения страны, — уточнили в ведомстве.

    При этом в Минздраве используют ПЦР-тесты, производимые в Казахстане или России. Они закупаются ежегодно, с учетом сроков хранений и годности. По информации ведомства, после этого их утилизируют.

    Ранее Минздрав заметил циркуляцию респираторных вирусов, в том числе КВИ в Казахстане. При этом тогда ведомство отмечало отсутствие роста госпитализации с ОРВИ, вирусными пневмониями и КВИ.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Минздрав РК
    Жуман Кииков
    Автор
    Жуман Кииков
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