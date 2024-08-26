Минздрав РК готов закупать вакцины от коронавируса, если увеличится количество больных

В Министерстве здравоохранения Казахстана рассказали, что пока в стране вакцинация от коронавируса не проводится, но они готовы рассмотреть этот вопрос в случае ухудшения эпидемиологической ситуации. С коронавирусной инфекцией в Казахстане зарегистрированы 1 290 человек, передает корреспондент агентства Kazinform.

Из них только с начала августа 2024 года заболели 27 человек: 13 — в Астане, по 5 — в Алматы и Мангистауской области и еще один — в Акмолинской области. Еще три случая КВИ, но уже с пневмонией, пришлись на Астану, Акмолинскую и Костанайскую области. Все пациенты — старше 18 лет. Летальных случаев нет.

Однако такие темпы в Минздраве считают стабильными, а потому пока не спешат с вакцинацией — казахстанцы уже сформировали коллективный иммунитет и отсутствует спрос на саму вакцину. Однако готовы принять меры в случае пессимистичного сценария.

— В случае ухудшения эпидемиологической ситуации по КВИ Министерством будет рассматриваться вопрос приобретения вакцины для иммунизации населения страны, — уточнили в ведомстве.

При этом в Минздраве используют ПЦР-тесты, производимые в Казахстане или России. Они закупаются ежегодно, с учетом сроков хранений и годности. По информации ведомства, после этого их утилизируют.

Ранее Минздрав заметил циркуляцию респираторных вирусов, в том числе КВИ в Казахстане. При этом тогда ведомство отмечало отсутствие роста госпитализации с ОРВИ, вирусными пневмониями и КВИ.