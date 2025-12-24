РУ
    15:48, 24 Декабрь 2025 | GMT +5

    В Казахстане до 2028 года запустят пять проектов по переработке пшеницы и кукурузы

    До 2028 года планируется запустить пять крупных проектов по переработке 4,8 млн тонн пшеницы и кукурузы в год. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров на встрече с представителями СМИ по итогам года, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В Акмолинской области начали уборку озимой пшеницы
    Фото: акимат Акмолинской области

    — Значительную часть роста обеспечивает мукомольная и масложировая промышленность. В текущем году начата реализация 40 проектов общей стоимостью 108,5 млрд тенге. На сегодняшний день из них 29 проектов на сумму 66,2 млрд тенге уже введены в эксплуатацию. Запущенные проекты охватывают переработку масличных культур, мяса, фруктов, шерсти, производство комбикормов и другие направления, — отметил министр.

    Айдарбек Сапаров
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов / Kazinform

    По его словам, сфера переработки является одним из лидирующих направлений по привлечению инвестиций в агропромышленный комплекс.

    — В настоящее время, особенно в сегменте глубокой переработки зерна, реализуются крупные проекты. В целом Казахстан ежегодно перерабатывает более 5 млн тонн зерна, из которых 510 тысяч тонн направляется на глубокую переработку. На сегодня функционируют три предприятия глубокой переработки, выпускающие крахмал, глютен, мелассу, биоэтанол и другую продукцию. До 2028 года планируется запуск пяти крупных проектов по переработке 4,8 млн тонн пшеницы и кукурузы в год. Объем инвестиций в отрасль составит 2,6 млрд долларов США, будет создано 3,3 тысячи новых рабочих мест. Ассортимент продукции расширится за счет аминокислот, сиропов, витаминов и другой продукции с высокой добавленной стоимостью, — сообщил Айдарбек Сапаров.

    Кроме того, стало известно, что Казахстан экспортировал 3,9 млн тонн зерна нового урожая.

