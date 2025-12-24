Казахстан экспортировал 3,9 млн тонн зерна нового урожая

Для сравнения, за аналогичный период прошлого года объем экспорта составил 3,4 миллиона тонн, что свидетельствует об устойчивом росте поставок на внешние рынки.

Наибольший рост отгрузок зафиксирован по ключевым направлениям. Экспорт зерна в Узбекистан увеличился на 35 процентов — с 1 315 тысячи тонн до 1 774 тысяч тонн. В два раза выросли поставки в Кыргызстан — с 59 тысяч тонн до 122 тысяч тонн. Существенный прирост отмечен и по афганскому направлению: объем экспорта увеличился на 36,8 процента — с 190 тысяч тонн до 260 тысяч тонн.

Рост экспортных поставок зерна нового урожая обусловлен высоким спросом со стороны традиционных рынков сбыта.

Ранее сообщалось, что экспорт зерна из Казахстана вырос на треть. В Минсельхозе отметили, что экспортеры зерна могут уже в текущем году начинать отгрузки пшеницы нового урожая, чтобы получить компенсацию транспортных расходов в начале 2026 года.

На реализацию мер государственной поддержки зерноотправителей в следующем году предусмотрено более 30 млрд тенге.

С учетом того, что сроки доставки зерна до субсидируемых рынков сбыта достигают 30 дней, экспортерам рекомендуется заблаговременно активизировать отгрузки. Одним из ключевых условий получения субсидий в 2026 году является наличие подтверждающих документов о фактическом поступлении зерна в пункты назначения именно в следующем году.