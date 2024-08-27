В Казахстане будут готовить PhD докторов в области дорожного строительства

Впервые в Казахстане будущих ученых дорожной отрасли будут готовить за счет государственных образовательных грантов, передает агентство Kazinform.

Как сообщает Министерство транспорта РК, объявлены итоги конкурса на присуждение государственных образовательных грантов для получения степени PhD по направлению «Транспортное строительство». По итогам конкурса 10 человек поступили в докторантуру по данному направлению.

- В результате совместной работы Министерства транспорта, Министерства науки и высшего образования и АО «КаздорНИИ» для решения одной из системных проблем кадрового дефицита в автодорожной отрасли в этом году было выделено 10 грантов на обучение будущих PhD докторов по направлению «Транспортное строительство», - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что согласно ранее проведенному анализу, в настоящее время дорожной отрасли Казахстана не хватает около 1,5 тысячи дипломированных специалистов. В 2023 году появились первые два PhD в транспортном строительстве.