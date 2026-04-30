    Более 1000 срочников в Казахстане получили образовательные гранты

    На сайте Минобороны РК опубликован список получателей государственных образовательных грантов среди граждан, прошедших срочную воинскую службу, передает агентство Kazinform.

    Отбор проводился через цифровую систему «Срочники 2.0». В результате более 1000 казахстанцев, уволенных в запас в апреле 2026 года, получили возможность бесплатно обучаться в вузах.

    Проект, запущенный в 2023 году и закреплённый законодательно, позволяет поступать в университеты без сдачи ЕНТ — по итогам собеседования. Отличники боевой подготовки дополнительно обеспечиваются общежитием и стипендией.

    Распределение грантов:

    • Минобороны — 492
    • Нацгвардия — 493
    • Погранслужба КНБ — 112
    • МЧС — 28
    • СГО — 29

    «Срочники 2.0» — это реальный социальный лифт для молодежи, открывающий доступ к образованию и новым карьерным возможностям.

     Список получателей государственных образовательных грантов.

    В 2025 году гражданам, завершившим службу, предоставлено свыше трех тысяч государственных образовательных грантов: более двух тысяч — для призыва «Весна-2024», свыше тысячи — для «Осени-2024».

    Динара Жусупбекова
    Автор