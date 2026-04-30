Более 1000 срочников в Казахстане получили образовательные гранты

Отбор проводился через цифровую систему «Срочники 2.0». В результате более 1000 казахстанцев, уволенных в запас в апреле 2026 года, получили возможность бесплатно обучаться в вузах.

Проект, запущенный в 2023 году и закреплённый законодательно, позволяет поступать в университеты без сдачи ЕНТ — по итогам собеседования. Отличники боевой подготовки дополнительно обеспечиваются общежитием и стипендией.

Распределение грантов:

Минобороны — 492

Нацгвардия — 493

Погранслужба КНБ — 112

МЧС — 28

СГО — 29

«Срочники 2.0» — это реальный социальный лифт для молодежи, открывающий доступ к образованию и новым карьерным возможностям.

В 2025 году гражданам, завершившим службу, предоставлено свыше трех тысяч государственных образовательных грантов: более двух тысяч — для призыва «Весна-2024», свыше тысячи — для «Осени-2024».