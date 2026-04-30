Более 1000 срочников в Казахстане получили образовательные гранты
На сайте Минобороны РК опубликован список получателей государственных образовательных грантов среди граждан, прошедших срочную воинскую службу, передает агентство Kazinform.
Отбор проводился через цифровую систему «Срочники 2.0». В результате более 1000 казахстанцев, уволенных в запас в апреле 2026 года, получили возможность бесплатно обучаться в вузах.
Проект, запущенный в 2023 году и закреплённый законодательно, позволяет поступать в университеты без сдачи ЕНТ — по итогам собеседования. Отличники боевой подготовки дополнительно обеспечиваются общежитием и стипендией.
Распределение грантов:
- Минобороны — 492
- Нацгвардия — 493
- Погранслужба КНБ — 112
- МЧС — 28
- СГО — 29
«Срочники 2.0» — это реальный социальный лифт для молодежи, открывающий доступ к образованию и новым карьерным возможностям.
В 2025 году гражданам, завершившим службу, предоставлено свыше трех тысяч государственных образовательных грантов: более двух тысяч — для призыва «Весна-2024», свыше тысячи — для «Осени-2024».