В каком регионе Казахстана больше всего теплиц

Большинство теплиц используется для выращивания овощных культур — 2 159 единиц или 93,1% от общего числа. Теплицы иного назначения составили 160 единиц, в том числе:

для выращивания цветов — 47 единиц (2,0%);

для выращивания грибов — 6 единиц (0,3%);

прочие — 107 единиц (4,6%).

По распределению по площади преобладают теплицы размером до 10 000 кв. м., на которые приходится 90,9% от общего количества. Теплицы площадью от 10 001 до 50 000 кв. м. составляют 8,1%, а доля теплиц площадью свыше 50 001 кв. м. — 1,0%.

В общем количестве теплиц доля промышленных теплиц площадью свыше 5 000 кв. м. составляет 23,5%, фермерских теплиц площадью до 5 000 кв. м. — 76,5%. Промышленные теплицы преимущественно сосредоточены в Туркестанской и Алматинской областях, а также в городе Шымкент, и характеризуются более высокой урожайностью.

По срокам эксплуатации 66,3% теплиц используются менее 10 лет, 30,3% — от 11 до 20 лет, 3,4% эксплуатируются более 21 года.

Наибольшее количество теплиц сосредоточено в Туркестанской области, на которую приходится 62,4% от общего числа. При этом доля региона в общей используемой площади и валовом сборе составляет 75,3% и 49,2%.

Валовой сбор овощей в теплицах за 2025 год составил 168,7 тыс. тонн, что на 1,1% больше, чем в 2024 году. Рост обусловлен увеличением площадей под огурцы и расширением тепличных площадей во II квартале 2025 года.

Основной вклад в общий объём валового сбора внесли Туркестанская, Алматинская, Актюбинская, Павлодарская области, а также город Шымкент.

Помимо томатов и огурцов, в тепличных хозяйствах осуществляется выращивание многолетних культур, включая бананы, лимоны, землянику и чернику, а также бахчевых культур, в том числе дыни.

Лидерами по площади теплиц с огурцами являются Туркестанская область, город Шымкент, Алматинская и Павлодарская области. По выращиванию томатов лидируют Туркестанская, Актюбинская, Алматинская и Павлодарская области.

