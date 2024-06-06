В каких банках казахстанцы предпочитают хранить сбережения

По результатам опроса среди казахстанцев самым популярным банком для хранения сбережений стал Kaspi Bank. На втором месте оказался Halyk Bank, передает агентство Kazinform.

Исследование, проведенное Freedom Finance Global на тему «Практика сбережений у населения Республики Казахстан», показало, что казахстанцы при выборе банка для накопления своих сбережений, в большинстве своем отдают предпочтение Kaspi Bank, второе место занимает Halyk Bank, а третье досталось Home Credit.

Далее рейтинг выглядит следующим образом:

4 место - Отбасы банк

5 место - Банк ЦентрКредит (BCC)

6 место - затрудняюсь ответить

7 место - Forte Bank

8 место - Eurasian Bank

9 место - Jusan Bank

10 место - Bereke Bank

Ранее мы писали, сколько платят казахстанцы за «экологичность» банков. Дело в том, что Halyk bank повысил тарифы для бизнес-клиентов за обработку платежных документов на бумажном носителе. В банке объяснили это стремлением к снижению бумажного потока и заботой об экологии. Как оказалось, эта услуга есть не у всех БВУ.