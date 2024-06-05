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    18:31, 04 Июнь 2024 | GMT +6

    Сколько казахстанцы платят за «экологичность» банков

    Сколько казахстанцы платят за «экологичность» банков
    Фото: freepik.com

    Halyk bank повысил тарифы для бизнес-клиентов за обработку платежных документов на бумажном носителе. Корреспондент агентства Kazinform обратился в ряд других банков второго уровня и выяснил, сколько эта услуга стоит у них.

    Итак, как оказалось, эта услуга есть не у всех БВУ. Тарифы следующие:

    • Банк ЦентрКредит — 3000 тенге;
    • Jusan bank — 1500 тенге;
    • Kaspi bank — такой услуги нет;
    • Forte bank — 3000 тенге для переводов от 5 млн тенге и 0,5% от суммы при переводе менее 5 млн тенге;
    • Halyk bank — 5000 тенге, с использованием АПС-печати и Qprint — 2000 тенге.

    В банках сообщили, что пока не планируют изменять тарифы на данную услугу. В случае повышения тарифов, они обязательно оповестят об этом клиентов.

    Ранее в Halyk bank в несколько раз повысили стоимость обработки платежных документов для бизнес-клиентов. В банке объяснили это стремлением к снижению бумажного потока и заботой об экологии.

    Теги:
    Казахстан Бизнес Цены и тарифы Экология Банки
    Ербол Казистаев
    Автор
    Ербол Казистаев
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