Клиенты вынуждены платить за экологичность Халык банка

С 4 июня в силу вступят новые тарифы для бизнес-клиентов АО «Народный Банк Казахстана». Обработка платежных документов на бумажном носителе за каждый теперь обойдется в 5 тысяч тенге, вместо 1 тысячи. Та же самая операция, но уже с использованием АПС-печати/Qprint за каждый документ увеличилась в 4 раза - до 2 тысяч тенге. В связи с этим агентство Kazinform поинтересовалось у банка причинами повышения тарифов для юридических лиц.

- Повышение тарифов — это стимул для клиентов перейти на более экологичные и удобные цифровые сервисы. Это изменение направлено на снижение бумажного потока и, как следствие, на уменьшение экологического следа банка. В эпоху цифровизации и экологической ответственности Halyk Bank принимает решительные шаги в поддержку принципов ESG. Сокращение энергетических выбросов и использования бумаги не только отражают заботу о природе, но и является частью более широкой стратегии банка по переходу к цифровому обслуживанию, - пояснили в пресс-службе банка.

Также в пресс-службе отметили, что указанные услуги доступны в онлайн-формате, и повышение тарифов на них распространяться не будет. Таким образом, клиенты могут получить данные услуги по старым тарифам быстро, удобно и не выходя из дома или офиса.