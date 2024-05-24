Один из ведущих банков Казахстана предупредил об изменении тарифов

С 4 июня в силу вступят новые тарифы для бизнес-клиентов АО «Народный Банк Казахстана». Об этом передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации пресс-службы банка, изменения внесены в раздел 1 «Счета клиента: открытие, ведение и закрытие» и в раздел 2 «Переводные операции в тенге».

Так, обработка платежных документов на бумажном носителе за каждый теперь обойдется в 5 тысяч тенге вместо тысячи. Та же самая операция, но уже с использованием АПС-печати/Qprint, за каждый документ увеличилась в 4 раза до 2 тысяч тенге.