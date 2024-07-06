В Иране сделали заявление по инаугурации нового президента

Девятый избранный президент Ирана Масуд Пезешкиан теперь должен будет получить официальную поддержку на церемонии со стороны верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. После этого он будет приведен к присяге в парламенте, который в настоящее время находится на каникулах, передает корреспондент агентства Kazinform.

Однако Али Акбар Ранджбарзаде, член руководящего совета парламента, заявил, что законодательный орган готов провести церемонию приведения к присяге на этой неделе (иранская неделя начинается в субботу), если команда Пезешкиана будет к этому готова.

Как сообщалось ранее, кандидат-реформатор Ирана Масуд Пезешкиан сегодня одержал победу во втором туре президентских выборов, опередив ультраконсервативного политика Саида Джалили.

Напомним, в ночь с пятницы на субботу в Иране завершился второй тур 14-х президентских выборов, на которых иранцы выбирали президента после того, как прежний президент Эбрахим Раиси погиб в результате авиакатастрофы в мае.

По официальным подсчетам, Пезешкиан набрал 53,7 процента голосов (16,3 млн голосов, Джалили получил 44,3 процента (13,5 млн. голосов).

- Набрав большинство голосов в пятницу, Пезешкиан стал следующим президентом Ирана, — заявили в МВД.

По словам представителя избирательной комиссии Мохсена Эслами, явка избирателей во втором туре составила 49,8% из примерно 61 миллиона иранцев, имеющих право голоса.

В первом туре 28 июня явка избирателей составила всего 40 процентов — рекордно низкий показатель со времен революции 1979 года.

Первоначально выборы были запланированы на 2025 год, но были перенесены на более ранний срок после смерти президента Эбрагима Раиси, который погиб в результате крушения вертолета в мае.

В своих первых публичных комментариях после объявления результатов Пезешкиан выразил благодарность людям, которые пошли голосовать «с любовью и чтобы помочь» стране.

- Мы протянем руку дружбы каждому; мы все — граждане этой страны; мы должны использовать каждого для прогресса страны, — заявил он по государственному телевидению.

Кто такой Пезешкиан?

Пезешкиану 69-лет — он кардиохирург из провинции Западный Азербайджан.

С 2008 года он является членом парламента, представляющим Тебриз.

Он был министром здравоохранения при бывшем президенте Мохаммаде Хатами и заместителем спикера с 2016 по 2020 год.

Пезешкиан был единственным кандидатом, не принадлежащим к консервативным или радикальным фракциям, которому было разрешено баллотироваться.

Это была его третья попытка баллотироваться на пост президента, но Совет стражей конституции не одобрил его кандидатуру на выборах 2013 и 2021 годов.

Он пользуется поддержкой таких известных политиков, как бывшие президенты Хасан Рухани и Мохаммад Хатами, а также других высокопоставленных деятелей, таких как бывший министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф.

Он критикует многие политические решения правительства, включая закон об обязательном ношении хиджаба.

Что Пезешкиан обещает избирателям?

Пезешкиан пообещал открыть Иран миру и заключить ядерное соглашение с западными странами, чтобы снять санкции и улучшить экономику.

Он также пообещал социальную справедливость, равные права и прекращение гендерной дискриминации.