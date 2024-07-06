В Иране завершилось голосование второго тура президентских выборов

В ночь с пятницы на субботу в Иране завершился второй тур 14-х президентских выборов, на которых иранцы выбирали президента после того, как прежний президент Эбрахим Раиси погиб в результате авиакатастрофы в мае. Сразу после закрытия избирательных участков начался подсчет голосов, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на иранские СМИ.

Избирательные участки открылись в 8 утра по местному времени в пятницу и должны были закрыться в 18:00, но Министерство внутренних дел объявило, что часы голосования продлены еще на два часа до 20.00.

Позже голосование продлевалось еще дважды – до 22.00 и до 00.00.

Пресс-секретарь национального избирательного штаба Мохсен Эслами сообщил журналистам на брифинге в 15:00 часов по местному времени в Тегеране, что активность избирателей возросла по сравнению с первым туром.

Эслами сообщил, что к 17:00 часов во втором туре проголосовали более 14 миллионов человек, что на два миллиона больше, чем было в первом туре.

По словам Эслами, к 9 часам вечера число голосов составило 26 230 531, что эквивалентно явке в 42,5%.

По неофициальным данным, явка составила около 50% во втором туре.

Иранские СМИ, включая агентства Fars News и Tasnim News, сообщили, что более 30 миллионов иранцев отдали свои голоса. Было объявлено, что 61 миллион граждан Ирана имеют право голосовать. Таким образом, уровень явки мог превысить 50%.

По данным МВД, процесс голосования проходил гладко на более чем 58 тыс. избирательных участков по всей стране. Представители штабов Саида Джалили и Масуда Пезешкиана, между которыми развернулась борьба за президентское кресло, сообщили иранскому телевидению, что на избирательных участках не возникло никаких проблем.

Представитель МИД Ирана заявил, что участие граждан Ирана, проживающих за рубежом, во втором туре президентских выборов возросло на 20% по сравнению с первым туром.

Ранее собственный корреспондент агентства Kazinform проанализировал, у кого из кандидатов преимущество, и кто может стать следующим президентом Исламской Республики Иран.