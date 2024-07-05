Джалили VS Пезешкиан. Второй тур президентских выборов стартовал в Иране

В Иране стартовал второй тур президентских выборов, на которых реформатор Масуд Пезешкиан и консерватор Саид Джалили продолжат президентскую гонку, начавшуюся неделей ранее в первом туре. Собственный корреспондент агентства Kazinform разбирался, у кого из кандидатов преимущество, и кто может стать следующим президентом Исламской Республики.

Второй тур президентских выборов впервые за 19 лет

Второй тур президентских выборов в Иране проходит впервые с тех пор, как почти два десятилетия назад на таком же втором туре сошлись Махмуд Ахмадинежад и Акбар Хашеми Рафсанджани. В 2005 году Ахмадинежад появился буквально из ниоткуда и одержал победу над реформатором-тяжеловесом Рафсанджани, который до этого занимал пост президента два срока с 1989 по 1997 года.

Теперь, спустя 19 лет, малоизвестный законодатель-реформатор Масуд Пезешкиан будет противостоять видному деятелю-консерватору Саиду Джалили, имеющему опыт работы на ключевых государственных должностях.

В первом туре оба кандидата не сумели набрать 50% голосов, по этой причине им предстоит состязаться друг с другом во втором туре выборов в борьбе за президентское кресло.

Масуд Пезешкиан, кандидатура которого была отклонена высшим избирательным органом Ирана в 2021 году, удивил многих, набрав наибольшее количество голосов в первом туре президентских выборов 28 июня, значительно опередив своих более известных оппонентов.

Он набрал 10,4 миллиона голосов, или 42,5% от общего числа, в то время как его ближайший соперник Саид Джалили, бывший главный переговорщик по ядерной проблеме и глава высшего органа безопасности Ирана, набрал 9,4 миллиона голосов или 38,6%.

Избирательные участки будут открыты с 8:00 до 18:00 (с 09:30 до 19:30 по казахстанскому времени — прим. ред.), но, как и в первом туре, время может быть продлено до полуночи, чтобы принять больше избирателей.

Что обещают кандидаты

Пезешкиан и Джалили начали свои предвыборные кампании в прошлое воскресенье, на следующий день после объявления результатов первого тура, и изложили свое видение в двух телевизионных дебатах в понедельник и вторник. Во время дебатов разгорелся жаркий спор, особенно по таким вопросам, как санкции, инфляция, жилье, фильтрация интернета, исламский дресс-код и экономическая политика.

Масуд Пезешкиан, занимавший пост министра здравоохранения в правительстве бывшего президента Мохаммада Хатами (2001-2005), утверждал, что страна должна выйти из нынешнего тупика, чтобы решить экономические проблемы, заявив, что ни одно правительство никогда не процветало в изоляции. Он объяснил основной причиной инфляции действия правительства, которое истощает финансовые ресурсы граждан, одновременно подтвердив свою приверженность справедливости и искоренению дискриминации.

Депутат-реформатор из северо-западного города Тебриз, которого поддерживает ведущий реформаторский альянс Ирана, также пообещал продолжить переговоры о возобновлении ядерной сделки 2015 года и решении вопросов, поднятых Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), которые являются ключевыми пунктами реформаторской повестки дня.

Пезешкиан, который дважды безуспешно пытавшийся баллотироваться на пост президента в 2013 и 2021 годах, дал понять, что он более открыт для дипломатического взаимодействия с миром, включая Запад, и намерен инициировать реформы как в экономической, так и культурной сферах.

Между тем Саид Джалили утверждает, что США должны быть привлечены к ответственности за невыполнение своих обязательств по ядерной сделке. Он настаивает на том, что Иран имеет права требовать уступок как по ядерной сделке, так и в отношении FATF. Он повторил, что его правительство заставит США «пожалеть» о решении ввести санкции против Ирана, пообещав продолжить усилия покойного Ибрахима Раиси в этом направлении.

Среди прошлых заметных достижений Джалили — руководство ядерными переговорами страны с США в 2007–2013 годах при тогдашнем президенте Ахмадинежаде. Он также занимал пост главы Высшего совета национальной безопасности — самого влиятельного органа безопасности в стране.

Еще ранее он занимал должность заместителя директора по Северной и Центральной Америке в МИД Ирана. В 2013 году Джалили впервые баллотировался на пост президента и занял третье место, а в 2021 году снял свою кандидатуру в пользу будущего победителя Раиси. В 2013 году верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назначил его членом Совета целесообразности — влиятельного административного органа, которому поручено разрешение политических споров в стране.

Джалили решительно выступал за обязательный хиджаб, обвиняя Запад в сокрытии «славной роли» иранских женщин в различных областях. Он назвал хиджаб дресс-кодом для «сохранения и укрепления святости института семьи».

В 2013 году Джалили впервые баллотировался на пост президента и занял третье место, а в 2021 году снял свою кандидатуру в пользу будущего победителя Раиси. В 2013 году верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назначил его членом Совета целесообразности — влиятельного административного органа, которому поручено разрешение политических споров в стране.

Джалили решительно выступал за обязательный хиджаб, обвиняя Запад в сокрытии «славной роли» иранских женщин в различных сферах. Он назвал хиджаб дресс-кодом для «сохранения и укрепления святости института семьи».

Кто лидирует?

Опросы общественного мнения, проведенные во время и после дебатов, показали небольшое преимущество Пезешкиана над Джалили, однако разрыв весьма незначителен.

Эксперты прогнозируют напряженную борьбу во втором туре, где многое будет зависеть от того, будут ли голосовать 60% населения, бойкотировавшие предыдущий тур, или нет.

Явка избирателей 28 июня составила около 40%, что является самым низким показателем со времен иранской революции 1979 года. Такие показатели побудили высших должностных лиц Ирана призвать к более активному участию во втором туре голосования.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в среду вновь призвал к более активному участию на выборах, при этом оба кандидата также призвали людей выйти и проголосовать.