Пезешкиян победил на выборах президента Ирана

Кандидат-реформатор Ирана Масуд Пезешкиан сегодня одержал победу во втором туре президентских выборов, опередив ультраконсервативного политика Саида Джалили, передает корреспондент агентства Kazinform.

О победе Пезешкиана сообщил официальный представитель избирательного штаба исламской республики Мохсен Эслами.

Напомним, в ночь с пятницы на субботу в Иране завершился второй тур 14-х президентских выборов, на которых иранцы выбирали президента после того, как прежний президент Эбрахим Раиси погиб в результате авиакатастрофы в мае. Сразу после закрытия избирательных участков начался подсчет голосов.

Как сообщалось ранее, Масуд Пезешкиан - иранский кардиохирург и политик-реформатор курдского и ирано-азербайджанского происхождения.

Родился в 1954 году в семье иранского азербайджанца и курдки в Махабаде, провинция Западный Азербайджан. После завершения военной службы в эпоху шаха он продолжил медицинское образование. Во время ирано-иракской войны (1980-1988 гг.) лечил раненых на передовой. Позже он специализировался на кардиохирургии в Тебризе и шесть лет спустя был избран президентом медицинского факультета города.

В 1994 году он потерял жену и одного из своих детей в автокатастрофе. Овдовев, он в одиночку вырастил дочь и двух оставшихся сыновей. Сегодня он описывает себя в своем аккаунте X как «мужа, отца и дедушку».

Через три года после этой трагедии врач ушел в политику. При реформистском президентстве Мохаммада Хатами он присоединился к правительству в качестве министра здравоохранения и занимал эту должность до 2005 года. В конце своего срока он пять раз избирался членом парламента, в итоге став заместителем спикера парламента с 2016 по 2020 год.

Баллотировался на президентских выборах 2013 года, но снял свою кандидатуру. На выборах 2021 года снова баллотировался, но был отклонен.

Он единственный кандидат, не принадлежащий к консервативным или бескомпромиссным фракциям, и является членом парламента с 2008 года.

Пятикратный депутат, представляющий Тебриз, был заместителем спикера парламента с 2016 по 2020 год. Кардиохирург, он также долгое время был членом комиссии по здравоохранению парламента Ирана.

Пезешкиан был министром здравоохранения в начале 2000-х годов при бывшем президенте Мохаммаде Хатами. Он был отстранен от участия в президентских выборах 2021 года Советом стражей.

Сообщается, что Пезешкиан – кандидат, поддержанный реформистами.