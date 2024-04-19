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    08:08, 19 Апрель 2024 | GMT +6

    В Иране прогремели взрывы

    ракетный удар Израиля по Ирану
    Фото: report.az

    Рядом с аэропортом иранского города Исфахан прогремели взрывы, сообщают иранские СМИ, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС.

    - Источники сообщают, что в провинции Исфахан слышны сильные взрывы, — заявило государственное телевидение.

    По данным агентства FARS, взрывы произошли в городе Кахьяверестан, где расположен международный аэропорт и база ВВС.

    По данным местных СМИ, всего было три взрыва.

    FARS уточняет, что одной из возможных целей был военный радар, также в результате взрывов были разбиты окна нескольких офисных зданий.

    Сообщается, что полеты над Тегераном и другими городами приостановлены.

    Агентство Mehr уточнило, что полеты приостановлены в Тегеран, Исфахан и Шираз, а также в аэропорты на западе, северо-западе и юго-западе страны.

    Телекомпания CNN ранее также сообщала, что восемь самолетов, которые находились в воздушном пространстве Ирана, отклонились от курса.

    В нескольких районах Ирана работают системы ПВО.

    - Иранская противовоздушная оборона была активирована в небе нескольких провинций страны, — говорится в сообщении агентства IRNA.

    Американские официальные лица заявили телеканалу CBS News, что ракеты в сторону Ирана запустил Израиль. Об этом же сообщает ABC News.

    Напомним, Израиль предупреждал, что намерен нанести ответный удар после того, как в прошлые выходные Иран выпустил сотни ракет и беспилотников по израильским городам. Большинство из них было перехвачено.

    Ранее мы писали по какому сценарию в дальнейшем будут развиваться события на Ближнем Востоке и к чему приведут взаимные авиаудары Ирана и Израиля.

    Теги:
    Ближний Восток Иран Мировые новости Израиль
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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