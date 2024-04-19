В Иране прогремели взрывы

Рядом с аэропортом иранского города Исфахан прогремели взрывы, сообщают иранские СМИ, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС.

- Источники сообщают, что в провинции Исфахан слышны сильные взрывы, — заявило государственное телевидение.

По данным агентства FARS, взрывы произошли в городе Кахьяверестан, где расположен международный аэропорт и база ВВС.

По данным местных СМИ, всего было три взрыва.

FARS уточняет, что одной из возможных целей был военный радар, также в результате взрывов были разбиты окна нескольких офисных зданий.

Сообщается, что полеты над Тегераном и другими городами приостановлены.

Агентство Mehr уточнило, что полеты приостановлены в Тегеран, Исфахан и Шираз, а также в аэропорты на западе, северо-западе и юго-западе страны.

Телекомпания CNN ранее также сообщала, что восемь самолетов, которые находились в воздушном пространстве Ирана, отклонились от курса.

В нескольких районах Ирана работают системы ПВО.

- Иранская противовоздушная оборона была активирована в небе нескольких провинций страны, — говорится в сообщении агентства IRNA.

Американские официальные лица заявили телеканалу CBS News, что ракеты в сторону Ирана запустил Израиль. Об этом же сообщает ABC News.

Напомним, Израиль предупреждал, что намерен нанести ответный удар после того, как в прошлые выходные Иран выпустил сотни ракет и беспилотников по израильским городам. Большинство из них было перехвачено.

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