Израиль ответит на атаку Ирана - ЦАХАЛ

Начальник Генштаба израильской армии Герци Халеви заявил, что Израиль ответит на ракетную атаку Ирана и решает, как это сделать, передает агентство Kazinform со ссылкой на Euronews.

— Иран столкнется с последствиями своих действий. Мы выберем соответствующий ответ. ЦАХАЛ по-прежнему готов противостоять любой угрозе, — сказал он.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху попросил ЦАХАЛ предоставить варианты целей, которые «пошлют сигнал» Ирану, но не приведут к жертвам.

Западные союзники не только в один голос поддержали Израиль, но и помогли ему отразить иранскую атаку — десятки беспилотников и ракет были сбиты военными США, Великобритании и Франциии. Вместе с тем они пытаются не допустить эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Напомним, в ночь на воскресенье Иран нанес свой удар по Израилю, выпустив 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет «земля-земля».

Ранее мы писали по какому сценарию в дальнейшем будут развиваться события на Ближнем Востоке и к чему приведут взаимные авиаудары Ирана и Израиля.