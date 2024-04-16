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    11:08, 16 Апрель 2024 | GMT +6

    Израиль ответит на атаку Ирана - ЦАХАЛ

    ЦАХАЛ
    Фото: ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля)

    Начальник Генштаба израильской армии Герци Халеви заявил, что Израиль ответит на ракетную атаку Ирана и решает, как это сделать, передает агентство Kazinform со ссылкой на Euronews.

    — Иран столкнется с последствиями своих действий. Мы выберем соответствующий ответ. ЦАХАЛ по-прежнему готов противостоять любой угрозе, — сказал он.

    Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху попросил ЦАХАЛ предоставить варианты целей, которые «пошлют сигнал» Ирану, но не приведут к жертвам.

    Западные союзники не только в один голос поддержали Израиль, но и помогли ему отразить иранскую атаку — десятки беспилотников и ракет были сбиты военными США, Великобритании и Франциии. Вместе с тем они пытаются не допустить эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

    Напомним, в ночь на воскресенье Иран нанес свой удар по Израилю, выпустив 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет «земля-земля».

    Ранее мы писали по какому сценарию в дальнейшем будут развиваться события на Ближнем Востоке и к чему приведут взаимные авиаудары Ирана и Израиля.

    Теги:
    Ближний Восток Иран Мировые новости Ситуация на Ближнем Востоке Израиль
    Сафаргалиева Малика
    Автор
    Сафаргалиева Малика
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