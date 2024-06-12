В Иордании состоялась международная конференция по оказанию помощи сектору Газа

В Иордании состоялась чрезвычайная международная конференция по срочному гуманитарному реагированию в секторе Газа «Призыв к действию: Срочный гуманитарный ответ для Газы». Это событие, организованное Иорданией, Египтом и ООН, собрало глав государств и правительств, а также руководителей международных гуманитарных и благотворительных организаций, передает корреспондент агентства Kazinform.

Цель международной конференции

Как заявляют организаторы, основная цель этой встречи на высоком уровне – достичь консенсуса по практическим мерам по удовлетворению насущных потребностей на местах.

Конференция направлена на усиление международного реагирования на гуманитарную катастрофу в Газе. На ней участники обсудили эффективные меры и процедуры, операционные и логистические потребности, а также привлечение обязательств к коллективному и скоординированному ответу на текущую гуманитарную ситуацию

- Война в секторе Газа идет уже восьмой месяц, сопровождаясь массовыми жертвами среди гражданского населения и страданиями. для всего населения, насчитывающего более 2,3 миллиона палестинцев по всему анклаву. Сегодня голод неизбежен в некоторых частях Газы, и люди продолжают бежать в поисках безопасности, - сообщается в призыве организаторов форума.

Конференция, которая прошла в конференц-центре короля Хусейна бен Талала на Мертвом море, собрала глав государств, премьер-министров, министров иностранных дел и официальных лиц 96 государств и представителей 63 международных организаций.

Остановимся на основных событиях встречи.

Выступления лидеров

Король Иордании Абдалла II, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подчеркнули необходимость немедленного прекращения боевых действий и предоставления гуманитарной помощи пострадавшим в Газе.

Фото: МИД ИХК https://uhrgaza.mfa.gov.jo

Король Абдалла II в своей приветственной речи подчеркнул важность немедленного прекращения боевых действий в Газе, призвал к международной поддержке для оказания срочной гуманитарной помощи пострадавшим, а также указал на необходимость долгосрочных решений для восстановления инфраструктуры и обеспечения устойчивого развития региона​.

Король Иордании предупредил, что международная гуманитарная помощь в секторе Газа крайне недостаточна, а доставка помощи сталкивается с препятствиями на всех уровнях.

- Доступ к гуманитарной помощи не может ждать прекращения огня и не может зависеть от политических программ, - подчеркнул иорданский монарх.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси во вступительной речи заявил, что ответственность за беспрецедентный гуманитарный кризис в секторе Газа лежит непосредственно на израильской стороне.

Фото: МИД ИХК https://uhrgaza.mfa.gov.jo

Он также призвал к объединению усилий международного сообщества для улучшения гуманитарной ситуации в Газе, а также выразил готовность Египта оказать всю возможную помощь в координации гуманитарных операций​.

На конференции также выступил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, который заявил, что это были 8 месяцев безжалостных страданий палестинского гражданского населения в секторе Газа.

- Скорость и масштабы резни и убийств в секторе Газа превосходят все, что я мог себе представить за годы моего пребывания на посту генерального секретаря, — сказал Гутерриш.

По словам Гутерриша, по меньшей мере 1,7 миллиона человек — 75 процентов населения Газы — были вынуждены покинуть свои дома, причем в большинстве случаев в результате военных атак Израиля.

Президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что Совет Безопасности ООН и международное сообщество обязаны оказать давление на Израиль, чтобы тот открыл все сухопутные переходы в сектор Газа.

Также на конференции были подняты вопросы обеспечения доступа к основным жизненным ресурсам, таким как продовольствие, вода, медицинская помощь и безопасное убежище​.

Участие международного сообщества

Конференция собрала множество международных участников, которые выразили готовность к коллективным действиям и координации усилий для оказания помощи Газе. Обсуждались пути улучшения гуманитарной ситуации и предотвращения дальнейших страданий населения​.

Фото: МИД ИХК https://uhrgaza.mfa.gov.jo

Планы на будущее

На конференции были рассмотрены долгосрочные меры по стабилизации ситуации в Газе, включая обеспечение устойчивого развития и восстановления инфраструктуры, разрушенной в ходе конфликта. Участники согласились на необходимость непрерывной поддержки и мониторинга гуманитарной ситуации в регионе​

США выделят 404 миллиона долларов палестинцам

Госсекретарь Энтони Блинкен во вторник объявил о новой помощи США палестинцам в размере 404 миллионов долларов. Американский дипломат призвал другие страны, включая тех, кто критикует США, также выделить деньги на решение гуманитарного кризиса в секторе Газа.

- Некоторые выразили большую обеспокоенность страданиями палестинского народа в секторе Газа, в том числе страны, способные дать много, но они предоставили очень мало или вообще ничего не предоставили, - заявил Блинкен.