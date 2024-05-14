В Иордании начались крупные военные учения Eager Lion 2024

Вооруженные силы Иордании сообщили в воскресенье о начале двухнедельных многонациональных военных учений Eager Lion («Стремительный лев»), которые собрали военных из 33 государств, включая Казахстан, передает корреспондент агентства Kazinform.

В учениях, которые пройдут с 12 по 23 мая, будут представлены сухопутные, военно-морские и военно-воздушные силы 33 стран — помимо Иордании 10 арабских и 22 зарубежных государства. В учениях также участвуют различные правительственные и неправительственные учреждения на национальном уровне (министерства, агентства безопасности и гуманитарные организации).

Церемония открытия состоялась в учебном центре специальных операций короля Абдаллы II (KASOTC) в Аммане. На ней начальник отдела военной подготовки центра бригадный генерал Хасан аль-Халиди заявил, что главное командование ВС Иордании посредством стратегий обучения и безопасности стремится укрепить военные отношения с партнерами из братских и дружественных стран.

По его мнению, такое партнерство укрепляет сотрудничество и координацию между странами-участницами во всех военных областях.

На пресс-конференции директор управления военных СМИ и официальный представитель ВС Иордании полковник Мустафа аль-Хияри сообщил, что учения включают тренировки по борьбе с терроризмом и противовоздушной обороне.

— Учения Eager Lion 2024 предназначены для помощи в борьбе с террористическими организациями, реагирования на распространение БПЛА, биологического, химического и ядерного оружия, на крупные катастрофы и нацелены противостоять возникающим трансграничным угрозам нашего времени. Учения Eager Lion — это важная возможность для наших иорданских солдат и военнослужащих из других стран обменяться знаниями и опытом, — заявил аль-Хияри.

Он сообщил прессе, что одна из основных целей учений — это борьба с «возникающими и трансграничными угрозами эпохи».

— Eager Lion — одни из крупнейших военных учений в зоне ответственности Центрального командования США (US CENTCOM), проводимые одним из самых сильных и надежных партнеров командования. Целью учений является обмен военным опытом и улучшение оперативной совместимости между странами-партнерами, — заявило Центральное командование Вооруженных сил США.

Jordan Hosts U.S. forces and partner nations for premiere Exercise Eager Lion 24



Exercise Eager Lion 24 officially began today with an opening ceremony held at the King Abdullah II Special Operations Training Center (KASOTC), Amman, Jordan. This is the 11th iteration of the… pic.twitter.com/QxuxqKuIQw — U.S. Central Command (@CENTCOM) May 12, 2024

Учения проходят раз в два года и является свидетельством 75-летия американо-иорданских отношений, сообщается в заявлении CENTCOM.

Американские военные заявили, что учения демонстрируют приверженность США своим партнерам на Ближнем Востоке в совместной защите от гибридных угроз со стороны государственных и негосударственных субъектов.

Мероприятия также будут включать полевые и общевойсковые учения с боевой стрельбой, командно-штабные учения и семинар для старших руководителей для облегчения обмена информацией на тактическом и стратегическом уровнях.

В этом году учения станут крупнейшими с 2011 года.

Сообщается, что в учениях также принимают участие 5 офицеров войск Сил специальных операций Вооруженных сил РК. В ходе учений штабные офицеры изучат опыт и действия иорданских штабных офицеров при террористической угрозе.