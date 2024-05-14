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    21:44, 13 Май 2024 | GMT +6

    В Иордании начались крупные военные учения Eager Lion 2024

    В Иордании начались крупные военные учения Eager Lion 2024
    Фото: ВС Иордании

    Вооруженные силы Иордании сообщили в воскресенье о начале двухнедельных многонациональных военных учений Eager Lion («Стремительный лев»), которые собрали военных из 33 государств, включая Казахстан, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В учениях, которые пройдут с 12 по 23 мая, будут представлены сухопутные, военно-морские и военно-воздушные силы 33 стран — помимо Иордании 10 арабских и 22 зарубежных государства. В учениях также участвуют различные правительственные и неправительственные учреждения на национальном уровне (министерства, агентства безопасности и гуманитарные организации).

    Церемония открытия состоялась в учебном центре специальных операций короля Абдаллы II (KASOTC) в Аммане. На ней начальник отдела военной подготовки центра бригадный генерал Хасан аль-Халиди заявил, что главное командование ВС Иордании посредством стратегий обучения и безопасности стремится укрепить военные отношения с партнерами из братских и дружественных стран.

    По его мнению, такое партнерство укрепляет сотрудничество и координацию между странами-участницами во всех военных областях.

    На пресс-конференции директор управления военных СМИ и официальный представитель ВС Иордании полковник Мустафа аль-Хияри сообщил, что учения включают тренировки по борьбе с терроризмом и противовоздушной обороне.

    В Иордании начались крупные военные учения Eager Lion 2024

    — Учения Eager Lion 2024 предназначены для помощи в борьбе с террористическими организациями, реагирования на распространение БПЛА, биологического, химического и ядерного оружия, на крупные катастрофы и нацелены противостоять возникающим трансграничным угрозам нашего времени. Учения Eager Lion — это важная возможность для наших иорданских солдат и военнослужащих из других стран обменяться знаниями и опытом, — заявил аль-Хияри.

    Он сообщил прессе, что одна из основных целей учений — это борьба с «возникающими и трансграничными угрозами эпохи».

    — Eager Lion — одни из крупнейших военных учений в зоне ответственности Центрального командования США (US CENTCOM), проводимые одним из самых сильных и надежных партнеров командования. Целью учений является обмен военным опытом и улучшение оперативной совместимости между странами-партнерами, — заявило Центральное командование Вооруженных сил США.

    Учения проходят раз в два года и является свидетельством 75-летия американо-иорданских отношений, сообщается в заявлении CENTCOM.

    Американские военные заявили, что учения демонстрируют приверженность США своим партнерам на Ближнем Востоке в совместной защите от гибридных угроз со стороны государственных и негосударственных субъектов.

    В Иордании начались крупные военные учения Eager Lion 2024

    Мероприятия также будут включать полевые и общевойсковые учения с боевой стрельбой, командно-штабные учения и семинар для старших руководителей для облегчения обмена информацией на тактическом и стратегическом уровнях.

    В этом году учения станут крупнейшими с 2011 года.

    Сообщается, что в учениях также принимают участие 5 офицеров войск Сил специальных операций Вооруженных сил РК. В ходе учений штабные офицеры изучат опыт и действия иорданских штабных офицеров при террористической угрозе.

    Теги:
    Учения Вооруженных сил Учения Вооруженные силы Мировые новости Иордания
    Арсен Утешев
    Автор
    Арсен Утешев
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