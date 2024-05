В Иордании начались крупные военные учения Eager Lion 2024

В учениях, которые пройдут с 12 по 23 мая, будут представлены сухопутные, военно-морские и военно-воздушные силы 33 стран — помимо Иордании 10 арабских и 22 зарубежных государства. В учениях также участвуют различные правительственные и неправительственные учреждения на национальном уровне (министерства, агентства безопасности и гуманитарные организации).

Церемония открытия состоялась в учебном центре специальных операций короля Абдаллы II (KASOTC) в Аммане. На ней начальник отдела военной подготовки центра бригадный генерал Хасан аль-Халиди заявил, что главное командование ВС Иордании посредством стратегий обучения и безопасности стремится укрепить военные отношения с партнерами из братских и дружественных стран.

По его мнению, такое партнерство укрепляет сотрудничество и координацию между странами-участницами во всех военных областях.

На пресс-конференции директор управления военных СМИ и официальный представитель ВС Иордании полковник Мустафа аль-Хияри сообщил, что учения включают тренировки по борьбе с терроризмом и противовоздушной обороне.

Он сообщил прессе, что одна из основных целей учений — это борьба с «возникающими и трансграничными угрозами эпохи».

