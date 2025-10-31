РУ
    16:54, 31 Октябрь 2025 | GMT +5

    В Иерусалиме прошли массовые протесты против службы в армии

    Протест ультраортодоксов против военной службы стал новым испытанием для израильского правительства, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    л
    Фото: Anadolu

    Около 200 тысяч ультраортодоксальных евреев вышли в четверг на массовую акцию протеста против военной службы, перекрыв въезды в Иерусалим. Митинг, проходивший под лозунгом «Молитва против призыва», стал крупнейшей демонстрацией религиозных общин Израиля за последние годы. Об этом сообщает The Times of Israel.

    Сообщается, что во время митинга 20-летний участник погиб, сорвавшись с недостроенного здания. По данным полиции, погибший Менахем Мендель Лицман упал с высоты, поднявшись вместе с группой молодых людей на верхние этажи строящегося здания.

    Следствие рассматривает произошедшее как возможное самоубийство. После инцидента организаторы объявили об окончании акции и призвали участников разойтись.

    Несмотря на заявления о мирном характере митинга, часть собравшихся вступила в столкновения с полицией и нападала на журналистов. В сторону корреспондентов летели бутылки и палки, несколько человек были вынуждены искать убежище за полицейскими кордонами. В сети получило распространение видео, где участники митинга кидали в израильского журналиста 12-го телеканала бутылки.

    Союз журналистов Израиля сообщил о множестве случаев насилия и потребовал расследования.

    Протест стал ответом на ужесточение политики правительства в отношении ешив — студентов иудейских религиозных школ (семинарий). За последние месяцы арестовано более 870 уклонистов, что составляет около 7% от общего числа объявленных в розыск. Поводом для митинга стало обсуждение в израильском парламенте, Кнессете, нового законопроекта, регулирующего порядок призыва ультраортодоксальных граждан.

    С момента отмены в 2023 году статьи закона, освобождавшей студентов ешив от службы в армии, вопрос о равенстве обязанностей вызывает острые споры в израильском обществе.

    Верховный суд постановил, что правительство обязано начать призыв, однако Кнессет до сих пор не принял новый закон из-за сопротивления религиозных партий, входящих в правящую коалицию.

    В то же время Армия обороны Израиля настаивает, что нуждается в пополнении из-за потерь, понесенных за два года войны после нападения ХАМАС в октябре 2023 года. Военные оценивают потребность в 12 тысячах дополнительных бойцов.

    Наблюдатели отмечают, что протест подчеркнул глубокий раскол в израильском обществе между светскими и религиозными гражданами. На фоне митинга в Иерусалиме у Стены плача прошла церемония новой ортодоксальной бригады Армии обороны Израиля, солдаты которой совмещают службу с соблюдением религиозных обрядов.

    Эксперты считают, что массовое выступление стало демонстрацией силы религиозных общин и предупреждением властям о возможных последствиях попыток принудительной мобилизации.

    Ранее мы рассказывали о призыве ультраортодоксальных еврейских студентов семинарии в армию и почему это создает политическую напряженность.

    Читайте также: Трамп пригрозил лишить Израиль поддержки в случае аннексии Западного берега

    Арсен Утешев
    Арсен Утешев
