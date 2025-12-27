В Грузии задержан экс-министр обороны по обвинению в организации беспорядков

Служба государственной безопасности Грузии задержала бывшего министра обороны Бачо Ахалаю в рамках расследования событий 4 октября 2025 года в Тбилиси, когда группа демонстрантов предприняла попытку штурма президентского дворца. По данным СГБ, Ахалая был главным организатором и координировал действия участников дистанционно через интернет-приложения.

Специалисты ведомства установили многочисленные онлайн-связи между предполагаемыми организаторами, включая контакты Ахалаи через IP-адрес его супруги Анны Надареишвили, которая была задержана вместе с ним, но позже освобождена. Следствие продолжает оценивать ее возможное участие в событиях.

Материалы дела будут переданы в Центральную криминальную полицию МВД для предъявления обвинений и дальнейшего расследования. Параллельно ведется уголовное дело о незаконном хранении оружия и боеприпасов, в рамках которого обвиняется Бека Чулухадзе, а также проверяется причастность Бачо Ахалаи, Лаши Шергелашвили и других лиц.

Напомним, 4 октября в Грузии прошли выборы в органы местного самоуправления. Вечером того же дня в центре Тбилиси у президентского дворца прошли массовые протесты, переросшие в столкновения между митингующими и силовиками. В ходе беспорядков пострадали 14 полицейских.

Генеральная прокуратура Грузии предъявила обвинение пятерым организаторам митинга.