РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    01:38, 05 Октябрь 2025 | GMT +5

    14 полицейских пострадали в ходе беспорядков в Грузии

    В ходе беспорядков в Тбилиси пострадали 14 полицейских, сообщил на брифинге замглавы МВД Грузии Александр Дарахвелидзе, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    14 полицейских пострадали в ходе беспорядков в Тбилиси
    Фото: x.com/SprinterPress

    Один из пострадавших полицейских на митинге в Тбилиси находится в тяжелом состоянии, сообщил премьер Грузии.

    Министерство внутренних дел Грузии в связи с беспорядками в столице возбудило уголовное дело по четырем статьям уголовного кодекса. 

    Напомним, 4 октября в Грузии прошли выборы в органы местного самоуправления. Граждане выбирали мэров городов и муниципалитетов, а также депутатов городских собраний. 

    По данным ЦИК, после обработки более 74% бюллетеней правящая партия набирает ​​​​​​свыше 80% голосов. Затем следуют оппозиционная партия «Сильная Грузия» (6,8%) и «Гахария за Грузию» (3,8%).

    Митингующие ворвались во двор президентского дворца, который расположен на улице Атонели, началась потасовка между протестующими и полицейскими, которые применили перцовый газ.

    У президентского дворца протестующие подожгли мебель расположенных рядом кафе, бросали камни и запускали пиротехнику в сторону полицейских. В ответ спецназ начал применять против демонстрантов водометы.

    Позже митингующие в Тбилиси покинули территорию, прилегающую к президентскому дворцу.

    Теги:
    Пострадавшие Полицейские Протесты в мире Грузия Выборы
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
    Сейчас читают