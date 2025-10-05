14 полицейских пострадали в ходе беспорядков в Грузии

Один из пострадавших полицейских на митинге в Тбилиси находится в тяжелом состоянии, сообщил премьер Грузии.

Министерство внутренних дел Грузии в связи с беспорядками в столице возбудило уголовное дело по четырем статьям уголовного кодекса.

Напомним, 4 октября в Грузии прошли выборы в органы местного самоуправления. Граждане выбирали мэров городов и муниципалитетов, а также депутатов городских собраний.

По данным ЦИК, после обработки более 74% бюллетеней правящая партия набирает ​​​​​​свыше 80% голосов. Затем следуют оппозиционная партия «Сильная Грузия» (6,8%) и «Гахария за Грузию» (3,8%).

Митингующие ворвались во двор президентского дворца, который расположен на улице Атонели, началась потасовка между протестующими и полицейскими, которые применили перцовый газ.

У президентского дворца протестующие подожгли мебель расположенных рядом кафе, бросали камни и запускали пиротехнику в сторону полицейских. В ответ спецназ начал применять против демонстрантов водометы.

Позже митингующие в Тбилиси покинули территорию, прилегающую к президентскому дворцу.