14 полицейских пострадали в ходе беспорядков в Грузии
В ходе беспорядков в Тбилиси пострадали 14 полицейских, сообщил на брифинге замглавы МВД Грузии Александр Дарахвелидзе, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.
Один из пострадавших полицейских на митинге в Тбилиси находится в тяжелом состоянии, сообщил премьер Грузии.
Министерство внутренних дел Грузии в связи с беспорядками в столице возбудило уголовное дело по четырем статьям уголовного кодекса.
Напомним, 4 октября в Грузии прошли выборы в органы местного самоуправления. Граждане выбирали мэров городов и муниципалитетов, а также депутатов городских собраний.
По данным ЦИК, после обработки более 74% бюллетеней правящая партия набирает свыше 80% голосов. Затем следуют оппозиционная партия «Сильная Грузия» (6,8%) и «Гахария за Грузию» (3,8%).
Митингующие ворвались во двор президентского дворца, который расположен на улице Атонели, началась потасовка между протестующими и полицейскими, которые применили перцовый газ.
У президентского дворца протестующие подожгли мебель расположенных рядом кафе, бросали камни и запускали пиротехнику в сторону полицейских. В ответ спецназ начал применять против демонстрантов водометы.
Позже митингующие в Тбилиси покинули территорию, прилегающую к президентскому дворцу.