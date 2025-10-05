В Грузии проходят акции, против протестующих применены водометы

По сообщениям с места событий, протестующие закидывают сотрудников спецназа петардами, другие строят баррикады перед спецназом и поджигают их.

В ответ правоохранители применили водометы, чтобы сдержать натиск толпы.

Ситуация остается напряженной. Спецназ выведен во двор президентского дворца, здание оцеплено. Протестующие пытаются прорваться через ограждения, выкрикивая антивластные лозунги и обвиняя правительство в фальсификации муниципальных выборов.

Напомним, сегодня по всей стране прошли муниципальные выборы. Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что правящая партия «Грузинская мечта» набирает более 70% голосов в большинстве городов и муниципалитетов.

Эти результаты вызвали резкую реакцию оппозиции и общественности, не доверяющей избирательному процессу.

По информации СМИ и очевидцев, число пострадавших среди демонстрантов увеличивается. Медицинские бригады дежурят поблизости. МВД пока не делало официальных заявлений по поводу применения силы и водометов.