    21:54, 04 Октябрь 2025 | GMT +5

    В Грузии проходят акции, против протестующих применены водометы

    В центре Тбилиси у президентского дворца проходят массовые протесты, переросшие в столкновения между митингующими и силовиками, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: x.com/mari_nikuradze

    По сообщениям с места событий, протестующие закидывают сотрудников спецназа петардами, другие строят баррикады перед спецназом и поджигают их.

    В ответ правоохранители применили водометы, чтобы сдержать натиск толпы.

    Ситуация остается напряженной. Спецназ выведен во двор президентского дворца, здание оцеплено. Протестующие пытаются прорваться через ограждения, выкрикивая антивластные лозунги и обвиняя правительство в фальсификации муниципальных выборов.

    Напомним, сегодня по всей стране прошли муниципальные выборы. Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что правящая партия «Грузинская мечта» набирает более 70% голосов в большинстве городов и муниципалитетов.

    Эти результаты вызвали резкую реакцию оппозиции и общественности, не доверяющей избирательному процессу.

    По информации СМИ и очевидцев, число пострадавших среди демонстрантов увеличивается. Медицинские бригады дежурят поблизости. МВД пока не делало официальных заявлений по поводу применения силы и водометов.

    В мире Протесты в мире Грузия Выборы
    Серикбол Кошмаганбетов
    Серикбол Кошмаганбетов
    Автор
