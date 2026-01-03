РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    16:44, 03 Январь 2026 | GMT +5

    В Германии уже третье ограбление банка за несколько недель

    В федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия, расположенной в западной части Германии, в пятницу, 2 января, стало известно уже о третьем за последние несколько дней ограблении банков, передает агентство Kazinform со ссылкой на DW.

    Фото: sparkasse-kehl.de

    Местная полиция сообщила, что в отделении банка на привокзальной улице города Галле во время рабочего дня 30 декабря были взломаны четыре сейфовые ячейки.

    Размер ущерба пока не установлен. Неясно также, как именно преступники проникли в хранилище. Тем временем полиция связалась с владельцами вскрытых ячеек. Правоохранители попросили всех, кто мог стать свидетелями инцидента, сообщить об этом.

    Ранее в Северном Рейне - Вестфалии ограбили два филиала банка Sparkasse.

    Первое ограбление произошло в Бонне 17 декабря, но известно о нем стало лишь в конце месяца. В отделении банка Sparkasse на центральной площади Фриденсплатц вскрыли два сейфа и украли оттуда ценности на большую сумму, в основном золото. Полиция сообщила, что в преступлении заподозрен 22-летний экс-сотрудник банка. В его жилье прошли обыски, мужчину доставили в участок, но затем отпустили, поскольку оснований для его задержания не обнаружили, передает телеканал WDR.

    Утром 29 декабря служба безопасности отделения Sparkasse в Гельзенкирхене обнаружила, что в хранилище банка взломано около 3200 ячеек с деньгами, золотом и другими драгоценностями. Преступники проникли в хранилище из прилегающей парковки, пробив стену. По некоторым данным, сумма ущерба может превысить 100 млн евро. Это ограбление называют одним из крупнейших за всю историю ФРГ.

    1 января сотрудники полиции признали, что у них по-прежнему нет ни одной серьезной улики , позволившей бы выйти на след грабителей.

    Теги:
    ФРГ Европа ЕС Мировые новости Германия
    Махаббат Сыздыкова
    Махаббат Сыздыкова
    Автор
