Крупнейшее ограбление в истории Германии: из банка вынесли десятки миллионов евро

Ограбление произошло в отделении банка Sparkasse в городе Гельзенкирхен. Злоумышленники пробурили дыру в бетонной стене между комнатой с банковскими ячейками и прилегающей автомобильной парковкой.

По данным полиции, взломаны несколько тысяч сейфов, ущерб исчисляется десятками миллионов евро.

Записи с камер наблюдения показали, что утром 29 декабря с парковки выехал черный Audi RS 6, находящиеся внутри были в масках. Номерной знак автомобиля был ранее украден в Ганновере. В полиции действия грабителей признали «очень профессиональными».

Агентство dpa пишет со ссылкой на следователей, что взломано около 3200 сейфов, похищены деньги, золото и драгоценности на общую сумму около 30 млн евро. Точно оценить ущерб сложно, так как содержимое ячеек зачастую было тайной.

Информационное агентство Associated Press сообщает со ссылкой на полицию Гельзенкирхена, что объем ущерба оценивается в сумму от 10 до 90 млн евро. В СМИ это называют одним из крупнейших ограблений в истории ФРГ.

В Sparkasse указали, что каждый из сейфов был застрахован на сумму до 10 300 евро. Однако 29 и 30 декабря у здания банка собрались недовольные клиенты. Многие заявили, что их потери значительно превышают сумму страховки. Всего пострадали около 2700 человек.

