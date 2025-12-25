РУ
телерадиокомплекс президента РК
    16:05, 25 Декабрь 2025 | GMT +5

    Очередное ограбление в Париже: у курьера украли драгоценности на 150 тысяч евро

    Инцидент произошел в XX округе французской столицы. Неизвестный украл у курьера в Париже предназначенные для ювелирного магазина драгоценности, среди которых был сапфир стоимостью 150 тыс. евро, передает собственный корреспондент агентства Kazinform

    Фото: Википедия

    По данным Le Figaro, курьер припарковал свой автомобиль и вышел из него. Тем временем, неожиданно к нему подбежал злоумышленник, который нанес сильный удар ему по голове, отобрал пакет с драгоценностями, где помимо сапфира были также золотые украшения стоимостью 10 тыс. евро.

    После этого преступник скрылся с места преступления на быстром мопеде.

    Расследование разбоя было поручено подразделению по борьбе с бандитизмом (BRB). Тем не менее, драгоценности и грабитель пока не найдены, а пострадавший курьер был госпитализирован.

    Все чаще в Париже, где количество населения с пригородами достигает до 10 млн людей, происходят ограбления ювелирных магазинов, музейных галерей. Пропажи оцениваются в сотни тысяч евро.

    Напомним, в конце октября четверо неизвестных похитили восемь бесценных драгоценностей из Лувра. 

    Мы также писали о том, что в Бельгии украли кольцо Наполеона

     

    Франция Мировые новости Кража
    Арнур Рахимбеков
    Арнур Рахимбеков
    Автор
