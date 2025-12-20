Очередное ограбление в Европе: кольцо Наполеона украли в Бельгии

Прокуратура региона Валлонский Брабант начала расследование с целью поиска грабителей.

Двое злоумышленников проникли в здание Фермы дю Кайю, где Наполеон разместил свой штаб перед битвой при Ватерлоо. Они разбили окно, а затем разбили несколько витрин, чтобы украсть их содержимое.

Последняя резиденция императора находится в провинции Валлонский Брабант. Она защищена системой сигнализации и различными противоугонными устройствами. Сигнализация сработала, но к сожалению, этого оказалось недостаточно.

Среди украденных вещей было золотое кольцо 18 карат с пятью бриллиантами, принадлежавшее Наполеону. Это кольцо было найдено во время бегства императора 18 июня 1815 года после битвы при Ватерлоо.

— Этот поступок глубоко огорчает нас, но он укрепляет нашу решимость защищать и делиться этим уникальным наследием с общественностью, — прокомментировал Танги Штукенс, президент провинциального колледжа. — Музей остается верен своей миссии: передавать историю и коллективную память.

На место происшествия выехала охранная компания.

— Естественно, учитывая ограниченность времени, воров редко ловят с поличным. На этом уровне, я думаю, процедура сработала правильно. В последней штаб-квартире Наполеона достаточно надежная система. Мы, конечно, проанализируем произошедшее и посмотрим, что можно усилить, если это необходимо. К сожалению, когда имеешь дело с, вероятно, профессионалами, остановить их, очевидно, сложно, — отметил Танги Штукенс.

Также были украдены золотые и серебряные монеты. Историческая ценность этих предметов значительно превышает их рыночную стоимость и представляет собой уникальное наследие, связанное с европейской историей, заявляет провинция Валлонский Брабант.

Местные власти придавали музею особый характер. С этой точки зрения, кража представляет собой огромную потерю.

— Когда у вас есть история, которую нужно рассказать, вам нужны предметы, являющиеся частью истории, которые позволяют посетителям получить представление о том, что произошло в 1815 году, — добавляет Танги Штукенс. — Поэтому всегда жаль осознавать, что такие предметы исчезают.

Музей был закрыт на два дня для обеспечения безопасности и реставрации помещений. Он вновь открылся в эту пятницу и будет работать во время новогодних праздников.

Напомним, что в этом году состоялась резонансная кража драгоценностей из музея Лувра. Несмотря на то, что грабители были задержаны, о возвращении драгоценностей пока не сообщается.