В Германии предложили изменить политическую карту страны

По мнению Маркуса Зёдера, в обозримом будущем в Германии должно быть не 16 федеральных земель, как сейчас, а меньше — некоторые из них следует объединить.

— Более крупные единицы успешнее, чем маленькие, — заявил он на выездном заседании фракции ХСС в баварском ландтаге. При этом Зёдер не уточнил, какие именно земли должны быть объединены, однако ясно одно: в Баварии все должно остаться, как есть.

Возможное новое деление на земли должно укреплять экономическую мощь страны, ведь сейчас бедные регионы получают деньги от богатых, добавил Зёдер. Есть лишь четыре региона-донора — экономически сильные южные земли Баден-Вюртемберг и Бавария, а также Гессен и Гамбург с его прибыльным портом. Все остальные федеральные земли в той или иной степени финансово зависят от этих четырех.

Премьер-министр Саксонии-Анхальт Райнер Хазелофф отреагировал на инициативу Зёдера с иронией. Эта федеральная земля, богатая ветровой и солнечной энергией, поставляет электроэнергию в том числе в Баварию.

— Пока Зёдер меняет конституцию, мы останемся солидарны с Баварией и не оставим Мюнхен без электричества, — сказал Хазелофф.

В Основном законе ФРГ закреплено, что новое территориальное деление на федеральные земли возможно только путем принятия федерального закона, то есть решением бундестага