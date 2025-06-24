В Генпрокуратуру не поступало запросов по поводу погибшей в Египте казахстанки

— Обстоятельства смерти гражданки Казахстана А. Мукановой, погибшей 17 мая 2025 года в Арабской Республике Египет, находятся на рассмотрении уполномоченных органов Египта. По поводу этого происшествия от правоохранительных органов Египта в Генеральную прокуратуру Республики Казахстан запроса не поступало, — сообщила Генпрокуратура.

Также ведомство сообщило, что, в соответствии со статьей 5 закона «О дипломатической службе Республики Казахстан», защита прав и интересов граждан Казахстана за рубежом относится к исключительной компетенции органов дипломатической службы, соответствующую работу проводит Посольство Республики Казахстан в Арабской Республике Египет.

Напомним, в мае этого года во время ожидания рейса в аэропорту Шарм-эль-Шейх обрушился рекламный щит, вследствие чего погибла женщина из Казахстана, еще двое наших соотечественников получили травмы.

Также сообщалось, что тело погибшей в Египте казахстанки будет доставлено на родину.

Отметим, родственникам погибшей в Египте казахстанки будет выплачено пособие.