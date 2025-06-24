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    11:01, 24 Июнь 2025 | GMT +5

    В Генпрокуратуру не поступало запросов по поводу погибшей в Египте казахстанки

    Генеральная прокуратура ответила на запрос касательно расследования, начатого по случаю гибели гражданки Казахстана в аэропорту Шарм-эль-Шейх, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В Генпрокуратуру не поступало запросов по поводу погибшей в Египте казахстанки
    Фото: instagram.com/anvar_shalekenov

    — Обстоятельства смерти гражданки Казахстана А. Мукановой, погибшей 17 мая 2025 года в Арабской Республике Египет, находятся на рассмотрении уполномоченных органов Египта. По поводу этого происшествия от правоохранительных органов Египта в Генеральную прокуратуру Республики Казахстан запроса не поступало, — сообщила Генпрокуратура.

    Также ведомство сообщило, что, в соответствии со статьей 5 закона «О дипломатической службе Республики Казахстан», защита прав и интересов граждан Казахстана за рубежом относится к исключительной компетенции органов дипломатической службы, соответствующую работу проводит Посольство Республики Казахстан в Арабской Республике Египет.

    Напомним, в мае этого года во время ожидания рейса в аэропорту Шарм-эль-Шейх обрушился рекламный щит, вследствие чего погибла женщина из Казахстана, еще двое наших соотечественников получили травмы.

    Также сообщалось, что тело погибшей в Египте казахстанки будет доставлено на родину.

    Отметим, родственникам погибшей в Египте казахстанки будет выплачено пособие.

    Теги:
    Генпрокуратура Казахстан Египет
    Муратбек Макулбеков
    Муратбек Макулбеков
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