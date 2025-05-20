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    13:54, 20 Май 2025 | GMT +5

    Тело казахстанки, погибшей в Египте, доставят на родину

    Погибшая в Египте казахстанка Акмарал Муканова и её сын были застрахованы, передает агентство Kazinform.

    а
    Фото: freepik

    Со стороны страховой компании Nomad Insurance гарантии на страховое покрытие репатриации тела были даны сразу после поступления информации о несчастном случае от туроператора. Вылет планируется либо из Шарм-эль-Шейха, либо из Каира, в зависимости от решения компетентных органов.

    Ранее мы сообщали, что подруга Акмарал Мукановой, скончавшейся в аэропорту Шарм-эш-Шейха, Венера Искакова обратилась за помощью в возвращении её тела в Актобе.

    Напомним, в аэропорту Шарм-эш-Шейха на трёх казахстанок, ожидавших рейс DV5270 в Астану, упала рекламная конструкция. В результате происшествия одна женщина погибла, ещё две получили ранения.

    Что известно о погибшей в Египте казахстанке — читайте здесь.

    Теги:
    Казахстан Страхование Происшествия Египет
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
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