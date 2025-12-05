В этом году в Казахстане сдадут почти 20 млн квадратных метров нового жилья

— Строительство нового жилья является важным направлением государственной политики. В период с 2023 по 2024 годы введено в эксплуатацию 36,9 млн кв. м при плане 30,8 млн кв. м. Таким образом, по итогам двух лет (2023–2024 гг.), за счет принимаемых мер, обеспечено перевыполнение плана предвыборной программы Президента на 6,1 млн кв. метров жилья, — озвучил вице-министр во время заседания Общественной палаты при Мажилисе.

Кадр из видео Jibek Joly

По его словам, в 2025 году планируется ввести 19,2 млн кв. м жилья. За первые 10 месяцев года сдано 14,6 млн кв. м, что на 4,5% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

— На сегодня исполнение плана по реализации предвыборной программы Президента (в объеме 111 млн кв. м жилья) составляет 46,4%, или 51,5 млн кв. м, — добавил Куандык Кажкенов.

Ранее он сообщил о том, что в Казахстане 4,9 тысяч очередников получили жилье по льготной ипотеке.