    16:45, 05 Декабрь 2025 | GMT +5

    В этом году в Казахстане сдадут почти 20 млн квадратных метров нового жилья

    В 2025 году по республике планируется ввести в эксплуатацию 19,2 млн кв. метров жилья. Об этом на заседании Общественной палаты при Мажилисе сообщил вице-министр промышленности и строительства Куандык Кажкенов, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Фото: Минстрой КР

    — Строительство нового жилья является важным направлением государственной политики. В период с 2023 по 2024 годы введено в эксплуатацию 36,9 млн кв. м при плане 30,8 млн кв. м. Таким образом, по итогам двух лет (2023–2024 гг.), за счет принимаемых мер, обеспечено перевыполнение плана предвыборной программы Президента на 6,1 млн кв. метров жилья, — озвучил вице-министр во время заседания Общественной палаты при Мажилисе.

    Куандык Кажкенов
    Кадр из видео Jibek Joly

    По его словам, в 2025 году планируется ввести 19,2 млн кв. м жилья. За первые 10 месяцев года сдано 14,6 млн кв. м, что на 4,5% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

    — На сегодня исполнение плана по реализации предвыборной программы Президента (в объеме 111 млн кв. м жилья) составляет 46,4%, или 51,5 млн кв. м, — добавил Куандык Кажкенов.

    Ранее он сообщил о том, что в Казахстане 4,9 тысяч очередников получили жилье по льготной ипотеке.

    Министерство промышленности и строительства Жилье Строительство
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
