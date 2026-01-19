РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    02:10, 19 Январь 2026 | GMT +5

    В «Ертіс орманы» удерживают снег, чтобы сохранить лесные культуры

    В резервате «Ертіс орманы» продолжаются работы по снегозадержанию. Лесоводы отмечают, что это помогает увеличить запасы влаги в почве весной и улучшить приживаемость лесных культур, передает агентство Kazinform.

    лес, зима
    Фото: «Ертіс орманы»

    По данным ученых Казахского научно-исследовательского института лесного хозяйства и агролесомелиорации имени А. Букейхана, деревья чаще всего плохо приживаются из-за нехватки влаги в почве. Особенно остро эта проблема проявляется в весенний период.

    Суть метода проста: зимой снег накапливают на определенных участках, чтобы весной талые воды постепенно впитывались в почву. Это помогает сохранить влагу, ускоряет укоренение растений и повышает их устойчивость.

    В настоящее время такие работы провели в Сейтеневском лесничестве Шалдайского филиала на площади 15 гектаров. Высота снежного покрова здесь составляет от 15 до 25 сантиметров, для его накопления используется специальная техника. В резервате сообщили, что снегозадержание будет продолжено.

    Ранее в резервате удалось снять на видео косуль, гуляющих по лесу. 

    Теги:
    Павлодар Ертіс орманы Природа Снег Павлодарская область
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
    Сейчас читают