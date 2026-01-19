В «Ертіс орманы» удерживают снег, чтобы сохранить лесные культуры

По данным ученых Казахского научно-исследовательского института лесного хозяйства и агролесомелиорации имени А. Букейхана, деревья чаще всего плохо приживаются из-за нехватки влаги в почве. Особенно остро эта проблема проявляется в весенний период.

Суть метода проста: зимой снег накапливают на определенных участках, чтобы весной талые воды постепенно впитывались в почву. Это помогает сохранить влагу, ускоряет укоренение растений и повышает их устойчивость.

В настоящее время такие работы провели в Сейтеневском лесничестве Шалдайского филиала на площади 15 гектаров. Высота снежного покрова здесь составляет от 15 до 25 сантиметров, для его накопления используется специальная техника. В резервате сообщили, что снегозадержание будет продолжено.

