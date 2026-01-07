РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    23:11, 06 Январь 2026 | GMT +5

    Грациозные обитатели: косуль, гуляющих по лесу, сняли в резервате «Ертіс Орманы»

    Кадрами с животными поделились специалисты резервата «Ертіс Орманы». Отмечается, что косули зимой могут подходить близко к опушкам леса, передает корреспондент агентства Kazinform.

    косули, «Ертіс Орманы»
    Кадр из видео

    На кадрах, опубликованных в сети, изображены три косули, прогуливающиеся по лесу.

    По данным специалистов, на территории резервата обитает значительное количество этих животных. Изящные и осторожные косули считаются важной частью лесной экосистемы.

    — Косуля способна развивать скорость до 60 км/ч, а в длину ее прыжок может достигать шести-семи метров! Благодаря острому слуху и обонянию она чувствует опасность задолго до того, как человек сможет ее заметить, — рассказали в резервате.

    Косули особенно активны на рассвете и в сумерках. Зимой же могут подходить ближе опушкам леса в поисках корма.

    Напомним, ранее в ходе массовой миграции из России в Павлодарскую область перешли более 1200 косуль. 

    Теги:
    Природа Видео Животные Павлодарская область
    Артём Викторов
    Артём Викторов
    Автор
    Сейчас читают