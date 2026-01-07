Грациозные обитатели: косуль, гуляющих по лесу, сняли в резервате «Ертіс Орманы»

На кадрах, опубликованных в сети, изображены три косули, прогуливающиеся по лесу.

По данным специалистов, на территории резервата обитает значительное количество этих животных. Изящные и осторожные косули считаются важной частью лесной экосистемы.

— Косуля способна развивать скорость до 60 км/ч, а в длину ее прыжок может достигать шести-семи метров! Благодаря острому слуху и обонянию она чувствует опасность задолго до того, как человек сможет ее заметить, — рассказали в резервате.

Косули особенно активны на рассвете и в сумерках. Зимой же могут подходить ближе опушкам леса в поисках корма.

Напомним, ранее в ходе массовой миграции из России в Павлодарскую область перешли более 1200 косуль.