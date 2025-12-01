РУ
    22:00, 19 Декабрь 2025 | GMT +5

    Более 1200 косуль перешли в Павлодарскую область из России

    Специалисты отмечают, что миграция — явление временное, и постепенно начинается отток животных в сторону России, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Более 1200 косуль перешли в Павлодарскую область из России
    Фото: freepik.com

    В Павлодарской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира рассказали, что всего зарегистрирована миграция 1276 сибирских косуль.

    Животные на территорию Павлодарской области пришли со стороны Новосибирской области РФ.

    — Интересное наблюдение лесников это то, что косули зашли со стороны Новосибирской области, а уходят в сторону Омской области. Также отмечается, что российские косули отличаются от наших тем, что у них шерсть темнее, мельче. Основная масса мигрировавших к нам косуль — это сеголетки, т. е. детеныши прошлого и этого года, — сообщили в Павлодарской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира.

    Сейчас специалисты фиксируют постепенный отток животных. Впрочем, отмечают лесники, этого и стоило ожидать. Миграция — явление ежегодное, однако именно в этот раз произошел массовый наплыв.

    Напомним, массовую миграцию сибирской косули в Казахстан из России заметили сначала жители соседнего государства, а после фиксировать переход животных стали и казахстанские специалисты. 

