Более 1200 косуль перешли в Павлодарскую область из России

В Павлодарской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира рассказали, что всего зарегистрирована миграция 1276 сибирских косуль.

Животные на территорию Павлодарской области пришли со стороны Новосибирской области РФ.

— Интересное наблюдение лесников это то, что косули зашли со стороны Новосибирской области, а уходят в сторону Омской области. Также отмечается, что российские косули отличаются от наших тем, что у них шерсть темнее, мельче. Основная масса мигрировавших к нам косуль — это сеголетки, т. е. детеныши прошлого и этого года, — сообщили в Павлодарской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира.

Сейчас специалисты фиксируют постепенный отток животных. Впрочем, отмечают лесники, этого и стоило ожидать. Миграция — явление ежегодное, однако именно в этот раз произошел массовый наплыв.

Напомним, массовую миграцию сибирской косули в Казахстан из России заметили сначала жители соседнего государства, а после фиксировать переход животных стали и казахстанские специалисты.