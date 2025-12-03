Массовую миграцию косуль из России в Казахстан фиксируют лесники

Миграцию сибирских косуль из России в Казахстан изначально заметили жители приграничных российских населенных пунктов. Рыбак Илья Зайцев на своём YouTube-канале опубликовал ролик с операцией по спасению животных. Мужчина указывает, что копытные застревают на льду в озерах, которых очень много в Карасукском районе.

— Пришли на озеро, а тут по всему озеру лежат косули. И они просто лежат, мы уже приехали пять штук на себе вынесли, весь берег был занят. Одна, к сожалению, со сломанной ногой была. Лежат еле живые, сейчас мы будем вывозить на тот берег, — говорит житель города Карасук Илья Зайцев.

Факты массовой миграции фиксируют специалисты в Российской Федерации. Тем временем, мониторить ситуацию стала и казахстанская стороны. В павлодарской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира сообщили, что случаев гибели косуль на приграничной территории не зарегистрировано, а вот миграция действительно сильная.

— В настоящее время в Железинском районе наблюдается массовая миграция косуль со стороны Российской Федерации Новосибирской области. На территории Железинского района задерживаются на полях зерновых культур и подсолнечника. Неубранный подсолнечник служит укрытием и подкормкой для косуль. Миграция косуль наблюдается также в сторону Успенского и Качирского районах, которые богаты кормовой базой для них (сельскохозяйственные поля), — сообщили в павлодарской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира.

Специалисты отмечают, что ранее массовой миграции не наблюдалось. Были лишь одиночные или небольших групп переходы косуль через границу. Вместе с тем, возможной причиной сложившейся ситуации может быть нарушение среды обитания или погодные условия, а отсюда и отсутствие доступа к естественным кормам.

— В адрес субъектов охотничьего хозяйства направлены письма по проведению мониторинга территории охотничьих хозяйств на предмет выявления фактов падежа косуль, выявления случаев бедственного положения или застревания диких копытных животных на водоемах. В настоящее время лесной охраной и охотпользователями усилены охранные мероприятия и мониторинг животных, — добавили в инспекции лесного хозяйства и животного мира.

По данным учета на 2025 год в Павлодарской области численность копытных составила 4 800 особей, в 2024 году их было 4 780. Учитывая обстоятельства, специалисты намерены провести дополнительный пересчет сибирских косуль в регионе, а также усилить мероприятия по охране диких животных.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в резервате «Ертіс орманы» заготавливают корм для лосей и косуль.