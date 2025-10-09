В Ереване планируют построить новый терминал аэропорта «Звартноц» за $500 млн

По словам бизнесмена, за последние два года пассажиропоток в аэропорту превзошёл ожидания, достигнув более 5,5 млн человек в год. Терминал был рассчитан на обслуживание 3–4 млн пассажиров, поэтому его нынешней пропускной способности уже недостаточно. В этой связи расширение аэропорта имеет ключевое значение.

— Когда мы прибыли в Армению в 2001 году, инфраструктура аэропорта была устаревшей и находилась на грани краха. Мы постепенно перестроили его, создав современный терминал, который верой и правдой служил стране более десяти лет. Теперь, чтобы соответствовать будущим тенденциям роста, мы планируем удвоить пропускную способность аэропорта в течение следующих 10 лет, инвестировав $500 миллионов. Количество выходов на посадку увеличится с 6 до 16. Удвоится количество залов прилета, иммиграционных и таможенных зон. Мы добавим современные залы, расширим парковочные места и улучшим транспортное сообщение для пассажиров. Мы также готовимся к внедрению автоматизированных цифровых паспортных ворот и новой системы биометрических паспортов, которые упростят поездки граждан Армении, особенно в Европу. Наша цель — закрепить за Арменией статус конкурентоспособного транзитного узла в регионе, — отметил Венде.

Ереванский международный аэропорт «Звартноц» эксплуатируется ЗАО «Армения — Международные аэропорты» на основании концессионного соглашения, заключённого с правительством Армении в 2001 году сроком на 30 лет. Компания также управляет гюмрийским аэропортом «Ширак».

Собственником ЗАО «Армения — Международные аэропорты» является аргентинская компания American International Airports, принадлежащая гражданину Аргентины армянского происхождения Эдуардо Эрнекяну.

Ранее сообщалось, что рекордный рост пассажирских перевозок зафиксирован в Грузии.