В двух палатах Конгресса инициированы законопроекты об отмене поправки «Джексона — Вэника»

Сенатор США Стив Дейнс (республиканец от штата Монтана) объявил о том, что его резолюция, посвященная десятилетию расширения сотрудничества между Соединенными Штатами и Центральной Азией, была принята Сенатом США вчера вечером. Соавторами резолюции являются сенаторы Гэри Питерс (демократ от штата Мичиган), Джим Риш (республиканец от штата Айдахо) Крис Мерфи (демократ от штата Коннектикут), Дэвид Маккормик (республиканец от штата Пенсильвания) и Джеки Розен (демократ от штата Невада).

Законопроект получил название «S.3103 — A bill to authorize the extension of nondiscriminatory treatment (normal trade relations treatment) to products of certain countries» — разрешающий распространение недискриминационного режима (режима обычных торговых отношений) на товары из определенных стран.

— Центральная Азия — стратегически важный регион, и с момента запуска инициативы «С5+1» в 2015 году мы добились значительного прогресса в углублении отношений между Америкой и пятью центральноазиатскими странами: Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном. Я побывал во всех пяти странах Центральной Азии и высоко ценю наши общие цели, в том числе расширение торговли и укрепление национальной безопасности. Я горжусь тем, что моя резолюция, посвященная десятилетию C5+1, была принята Сенатом США, и с нетерпением жду продолжения нашего сотрудничества, — написал Стив Дейнс.

Инициаторами законопроекта в Палате представителей стали конгрессмены Кэрол Миллер (республиканка от Западной Вирджинии), Джимми Панетта (демократ от Калифорнии). Документ получил название «All Information (Except Text) for H.R.5917 — To authorize the extension of nondiscriminatory treatment (normal trade relations treatment) to products of certain countries» — для разрешения распространения недискриминационного режима (режима обычных торговых отношений) на продукцию определенных стран.

В ходе торжественного приема глав МИД стран Центральной Азии в Госдепартаменте США сенатор Джим Риш сообщил, что присоединился к сенатору Стив Дейнсу, и другим коллегам на этой неделе, чтобы представить законопроект, который устранит устаревшие барьеры на пути к расширению экономического сотрудничества с партнёрами из группы C5+1 — это отмена ограничений поправки «Джексона — Вэника».

Ранее сообщалось, что председатель Института Центральной Азии и Кавказа Фредерик Старр предсказал о возможности отмены поправки «Джексона–Вэника» в ближайшее время.