Трамп может объявить об отмене поправки «Джексона-Вэника» на саммите «С5+1» - эксперт

По словам эксперта, формат «С5+1» имеет давнюю историю: первой страной, инициировавшей подобные встречи с государствами Центральной Азии, была Япония — более 20 лет назад. Впоследствии аналогичные диалоги выстраивали Южная Корея, Европейский союз и Китай. США присоединились к этой практике значительно позже.

— Это произошло слишком поздно — на одно, а то и два десятилетия позже, чем следовало бы, — отметил Фредерик Старр.

По мнению эксперта, за последние два года произошло осознание того, что формат встреч «С5+1» отвечает интересам всех участников и не направлен против кого-либо.

— Соединенные Штаты и страны Центральной Азии поняли важность создания и поддержания подобных площадок, которые служат общим интересам, а не чьим-то противоречиям, — подчеркнул Старр.

За последние два года был переосмыслен потенциал экономик стран Центральной Азии. По мнению эксперта, важным является новый интерес к региону со стороны американского бизнеса и инвесторов, и в этом отношении правительство США стремится поддерживать деловое сообщество. За это время, по его мнению, произошла переоценка экономического потенциала стран Центральной Азии. Особенно заметен рост интереса со стороны американского бизнеса и инвесторов, чему способствует поддержка со стороны правительства США.

— Мы видим новый уровень внимания со стороны американских инвесторов. Сейчас много говорят о нефти и газе, но потенциал региона гораздо шире, в том числе в сфере инноваций и современных технологий. Поэтому я искренне приветствую формат «С5+1», — заявил эксперт.

Фредерик Старр отметил, что в будущем хотел бы видеть расширение формата до «С6+1» с включением Азербайджана. При этом, по его словам, важно, чтобы взаимодействие США с государствами Центральной Азии развивалось не только на двустороннем уровне, но и в региональном масштабе. Эксперт обратил внимание, что у стран Центральной Азии до сих пор нет собственной региональной организации, что создает сложности для американских предпринимателей, желающих вести бизнес сразу в нескольких государствах региона.

— Например, гражданам США приходится получать несколько виз, чтобы посетить разные страны Центральной Азии. Это наглядно показывает отсутствие единой региональной структуры, — подчеркнул он.

Говоря о возможности отмены поправки «Джексона–Вэника», эксперт выразил уверенность, что решение будет принято в ближайшее время.

— Я ожидаю, что американский президент скажет, что пора покончить с этим: «Да, я согласен, мы обратимся к Конгрессу и попросим их сделать это», — полагает Фредерик Старр.

В завершении Старр подчеркнул важность взаимодействия во всех сферах — от культуры до государственного управления.

— Я поддерживаю расширенное сотрудничество в бизнесе, культуре, спорте, образовании. США должны стимулировать страны Центральной Азии к объединению усилий, чтобы они могли действовать более эффективно, — резюмировал эксперт.

Также свое мнение о перспективах развития отношений между США и государствами региона высказал научный сотрудник аналитического центра Henry Jackson Society Даррен Спинк.