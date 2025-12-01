В двух областях Казахстана ограничили проезд из-за непогоды

19 декабря 2025 года в 20:00 в связи с ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для грузового и общественного автотранспорта на следующих автодорогах республиканского значения:

Актюбинская область

— на участке автодороги «Костанай-Рудный-Денисовка-Комсомольское-Карабутак» км. 5-234 (с.Карабутак — гр.Костанайской области).

Костанайская область

— на участке автодороги «Костанай-Рудный-Денисовка-Комсомольское-Карабутак» км. 234-501 (уч. граница Актюбинской области — г. Рудный).

Ориентировочное время открытия дороги — 19 декабря 2025 года в 23:00 часов.

Ранее во всех областях Казахстана объявили штормовое предупреждение на 20 декабря.