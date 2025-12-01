РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    20:49, 19 Декабрь 2025 | GMT +5

    В двух областях Казахстана ограничили проезд из-за непогоды

    Из-за ухудшения погоды вводится ограничение движения на нескольких участках трасс по Казахстану, передает агентство Kazinform со ссылкой на КазАвтоЖол.

    закрыта дорога, метель, гололед, боран, жол жабық, көк тайғақ
    Фото: Каракоз Аскербек / Kazinform

    19 декабря 2025 года в 20:00 в связи с ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для грузового и общественного автотранспорта на следующих автодорогах республиканского значения:

    Актюбинская область

    — на участке автодороги «Костанай-Рудный-Денисовка-Комсомольское-Карабутак» км. 5-234 (с.Карабутак — гр.Костанайской области).

    Костанайская область

    — на участке автодороги «Костанай-Рудный-Денисовка-Комсомольское-Карабутак» км. 234-501 (уч. граница Актюбинской области — г. Рудный).

    Ориентировочное время открытия дороги — 19 декабря 2025 года в 23:00 часов.

    Ранее во всех областях Казахстана объявили штормовое предупреждение на 20 декабря.

    Теги:
    КазАвтоЖол Регионы Казахстана Трассы Костанайская область Непогода Закрытие дорог Актюбинская область
    Динара Жусупбекова
    Автор
