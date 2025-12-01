Непогода ожидается по всему Казахстану: объявлено штормовое предупреждение

В Астане ожидаются снег, метель и гололед. Ветер юго-западный, с порывами до 15-20 м/с.

В Акмолинской области — снег, метель, туман, гололед, днем на севере, востоке области — сильный снег. Ветер юго-западный, на западе, севере, востоке области с порывами до 15-20 м/с, на севере, востоке области временами до 25 м/с.

В Костанайской области ожидаются снег, метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на севере, востоке, юге области с порывами до15-20 м/с.

На западе, северо-востоке и в центре Мангистауской области ожидаются туман и гололед.

В Павлодарской области — снег, метель. Ветер юго-западный, на западе, юге области с порывами до 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области ожидаются снег, метель, туман, на севере и востоке области — сильный снег, на западе области — гололед. Ветер юго-западный, ночью на западе, севере, юге области 15-20 м/с, на западе, юге области с порывами до 25 м/с, днем 15-20, на юге, востоке области с порывами до 25 м/с.

Ночью на севере Восточно-Казахстанской области ожидается небольшой снег. На севере, востоке, юге области ожидается низовая метель. Ночью и утром на юге области — туман. Ветер восточный, юго-восточный, на севере, востоке и юге области 15-20 м/с.

На севере области Абай ожидается небольшой снег. На западе, севере и в центре области ожидается низовая метель. Ночью и утром на юге области — туман. Ветер юго-восточный, южный, на западе, севере, в центре области 15-20, с порывами до 23 м/с.

Ночью на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются снег и низовая метель. На западе, севере, востоке области — туман, гололед.

На севере, юге и в центре Кызылординской области ожидаются гололед и туман.

На юге, в горных районах Алматинской области ожидаются туман, гололед. Ветер северо-восточный, на юге, в горных районах области с порывами до 15-20 м/с. В Алматы ночью и утром ожидаются туман, гололед.

Ночью на западе, севере и в центре области Улытау ожидаются снег, низовая метель, днем — снег, низовая метель. На севере, востоке, юге области — туман. Ветер юго-западный, южный, ночью на севере области с порывами до 15-18 м/с.

Ночью на западе и севере Карагандинской области ожидаются снег, низовая метель, днем — снег, низовая метель. На севере, востоке, юге области туман. Ветер юго-западный на западе, севере области с порывами до 15-18 м/с.

Утром и днем на юге, в горных районах Туркестанской области ожидаются снег и низовая метель. На юге, в горных районах области — гололед. На западе, юге, в горных районах области — туман. Ветер северо-восточный, днем на севере, в горных районах области до 15-20 м/с. В Шымкенте днем ожидается гололед. Временами туман.

Ночью в Актюбинской области ожидается гололед, днем в центре, на юге, востоке области — гололед. На севере, западе области ожидается туман. Ветер западный с переходом на северо-восточный, днем на северо-востоке области порывы до 15-18 м/с.

Днем в горных районах Жамбылской области ожидаются снег и низовая метель, временами туман, гололед. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный ночью в горных районах области, днем на юго-западе, в горных районах области до 15-20 м/с.

Ночью и утром в горных районах области Жетысу ожидаются туман и гололед. Ветер северо-восточный, в районе Алакольских озер с порывами до 15-20, днем временами до 23-28 м/с.

На севере, востоке, юге Атырауской области ожидаются туман, гололед.

Ранее сообщалось, что снег, метели и морозы ожидаются в Казахстане в ближайшие три дня.