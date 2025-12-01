РУ
телерадиокомплекс президента РК
    17:27, 01 Декабрь 2025 | GMT +5

    Редкий «ведьмин орех» зацвел в Ботаническом саду Алматы

    В Главном ботаническом саду Алматы зацвел гамамелис виргинский — редкое растение, известное своим необычно поздним периодом цветения, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В Ботаническом саду Алматы зацвел редкий «ведьмин орех»
    Фото: Instagram / @botsadkz

    В народе его называют «ведьмин орех» или «волшебный орешник».

    — В Главном ботаническом саду гамамелис виргинский выращивается с 1955 года. Его можно увидеть на экспозиционном участке «Северная Америка», куратором которого является старший научный сотрудник И. Бабай. Кроме этого вида, в коллекции сада представлены еще три вида гамамелиса, — отметили в пресс-службе Ботанического сада.

    Гамамелис виргинский (Hamamelis virginiana) — кустарник или небольшое дерево из семейства гамамелисовых, произрастает на атлантическом побережье Северной Америки. Он отличается тем, что цветет с сентября по декабрь, когда большинство растений уже завершило сезон. На его ветвях распускаются яркие желтые цветки с узкими скрученными лепестками, напоминающими солнечные лучи.

    Экстракты листьев применяются в фармацевтике и косметологии благодаря противовоспалительным, антисептическим и успокаивающим свойствам, а также помогают ухаживать за чувствительной и проблемной кожей.

    Ранее сообщалось, что в ботаническом саду Алматы до сих пор не завершена реконструкция оранжереи, где растут редкие тропические растения. Уже третий год подряд сотрудники ботанического сада вынуждены собственными силами утеплять уникальные многолетние растения, находящиеся в полуразрушенной оранжерее.

    Теги:
    Алматы Редкие растения Ботанический сад
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
