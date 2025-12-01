Редкий «ведьмин орех» зацвел в Ботаническом саду Алматы

В народе его называют «ведьмин орех» или «волшебный орешник».

— В Главном ботаническом саду гамамелис виргинский выращивается с 1955 года. Его можно увидеть на экспозиционном участке «Северная Америка», куратором которого является старший научный сотрудник И. Бабай. Кроме этого вида, в коллекции сада представлены еще три вида гамамелиса, — отметили в пресс-службе Ботанического сада.

Гамамелис виргинский (Hamamelis virginiana) — кустарник или небольшое дерево из семейства гамамелисовых, произрастает на атлантическом побережье Северной Америки. Он отличается тем, что цветет с сентября по декабрь, когда большинство растений уже завершило сезон. На его ветвях распускаются яркие желтые цветки с узкими скрученными лепестками, напоминающими солнечные лучи.

Экстракты листьев применяются в фармацевтике и косметологии благодаря противовоспалительным, антисептическим и успокаивающим свойствам, а также помогают ухаживать за чувствительной и проблемной кожей.

