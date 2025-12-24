В бассейне реки Сырдарья начаты масштабные исследования орошаемых земель

За счет гранта французского Агентства развития (AFD) исполнительным комитетом Международного фонда спасения Арала организованы масштабные исследования в бассейне реки Сырдарья на территории Республики Казахстан и Республики Узбекистан. Проводится корректировка гидромодульного районирования территории бассейна по климатическими данным, характеристикам почвы и другим природным и ирригационно-хозяйственными особенностям.

В Казахстане в зону проекта входят 550 тыс. га орошаемых земель Туркестанской области и 254 тыс. га земель Кызылординской области. Начаты полномасштабные наземные исследования и измерения, которые проводятся параллельно со спутниковыми исследованиями, чтобы обеспечить точный и полный сбор данных. Наземные полевые исследования и наблюдения осуществляются на 4-х пилотных участках в Туркестанской и Кызылординской областях.

В проекте участвуют Казахский научно-исследовательский институт водного хозяйства и Научно-информационный центр Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии Центральной Азии, базирующийся в Узбекистане. Гидромодульное районирование бассейна реки Сырдарья осуществляется с использованием геоинформационных систем и дистанционного зондирования Земли.

Результаты исследований планируется использовать для разработки планов по развитию орошаемого земледелия, включая оптимизацию потребления водных ресурсов и повышение эффективности использования воды в бассейне реки Сырдарья, увеличения урожайности сельхозкультур, уменьшения засоления почв и деградации земель, а также улучшения экологической ситуации в регионе. Завершить проект планируется в 2026 году.

— В Арало-Сырдарьинском бассейне расположено более 35% орошаемых площадей Казахстана, наблюдается очень высокая нагрузка на водные ресурсы, а доля водозабора на нужды сельского хозяйства доходит до 98%. Практикуемое в настоящее время гидромодульное районирование не учитывает значительных изменений, произошедших за последние 40 лет, природно-климатические и почвенные условия, а также мелиоративное состояние земель. В связи с этим актуален вопрос пересмотра существующих границ и корректировка действующих режимов орошения, — сообщил вице-министр водных ресурсов и ирригации Талгат Момышев.

Весной этого года Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан согласовали вододеление реки Сырдарья.