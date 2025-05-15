Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан согласовали вододеление реки Сырдарья

Состоялась плановая трехсторонняя встреча министров, курирующих энергетические и водные ресурсы Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана, по итогам которой был подписан протокол, определяющий согласованные режимы работы энергетических объектов и порядок вододеления в бассейне реки Сырдарья на предстоящий вегетационный период.

Подписание данного протокола является важным шагом в рамках регулярного сотрудничества трех стран, направленного на обеспечение сбалансированного использования водных ресурсов и стабильной работы энергосистем Центральной Азии. Обсуждение и согласование таких режимов перед каждым вегетационным периодом позволяет учитывать текущую гидрологическую обстановку и потребности стран в водных и энергетических ресурсах.

Министр энергетики РК также принял участие в работе выставки «Энергетическая неделя Узбекистана» (CAEx), где ознакомился с современными технологиями и разработками в энергетической сфере, уделив внимание стендам казахстанских компаний и отметив их вклад в развитие отрасли и реализацию инновационных проектов.

Фото: Министерство энергетики

Комментируя итоги визита, министр энергетики РК Ерлан Аккенженов отметил:

— Регулярные трехсторонние консультации и подписание протоколов по водно-энергетическим вопросам позволяют нам системно подходить к управлению общими ресурсами. Достигнутые сегодня договоренности по режимам на вегетационный период являются результатом последовательной совместной работы и нацелены на обеспечение интересов всех стран-участниц. Параллельно мы продолжаем следить за технологическими новинками в энергетике и поддерживать наших производителей, что важно для модернизации сектора и укрепления нашего регионального партнерства.

Фото: Министерство энергетики

Стороны также обменялись мнениями о ходе консультаций по долгосрочным стратегическим проектам. Было отмечено, что обсуждение проекта строительства Камбаратинской ГЭС-1 между Казахстаном, Узбекистаном и Кыргызстаном продолжается в рабочем порядке, как и работа по проекту создания Каспийского энергетического коридора с участием Азербайджана, Казахстана и Узбекистана.

Визит казахстанской делегации и проведенные встречи способствуют дальнейшему развитию регионального энергетического диалога и практическому взаимодействию стран Центральной Азии.

Ранее Казахстан и Узбекистан согласовали техзадание по автоматизации гидропостов на Сырдарье.